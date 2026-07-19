İstanbul'daki çalışma hayatını tamamlayıp memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine yerleşen girişimci Hakan İpekçi, bölge kültüründe yaklaşık 100 yıllık geçmişi bulunan mısır unu baklavasını yeniden üretime kazandırdı.
Bir geleneği canlandırdı: Unutulan asırlık baklavayı baştan üretti
Trabzon’un Dernekpazarı ilçesine dönen emekli girişimci Hakan İpekçi, bölgenin yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip unutulmaya yüz tutmuş mısır unu baklavasını modern dokunuşlarla yeniden üretmeye başladı. Yoğun ilgi gören asırlık lezzet için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı.Kaynak: İHA
Uzun yıllardır unutulmuş olan bu geleneksel tatlıyı orijinal reçetesine bağlı kalarak hazırlayan İpekçi, asırlık tarifi günümüz damak tadına uygun dokunuşlarla harmanladıklarını ifade etti.
Mısır unu baklavasının ortaya çıkış dönemine değinen İpekçi, geçmiş yıllarda Dernekpazarı ve Of'un yüksek kesimlerinde fındık üretiminin oldukça az olduğunu, elde edilen sınırlı miktardaki fındığın da temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla satıldığını aktardı.
Bu durumun düğün, kız isteme ve hac dönüşü gibi özel günlerde ikram edilecek alternatif bir tatlı arayışını beraberinde getirdiğini belirten İpekçi, Karadeniz kadınlarının bu soruna mısır unu helvasını buğday unundan açılan yufkaların arasına koyarak özgün bir çözüm ürettiğini dile getirdi.
Emekliliğinin ardından köyüne dönerek bu geleneği canlandırdığını söyleyen İpekçi, "Biz de eskiden kalan bu tadı biraz daha özgünleştirip modern hâle getirdik. Arasına tereyağıyla kavrulmuş mısır ununu koyuyoruz. Şu anda fındık da olduğu için fındık ekleyerek biraz daha modernleştirip insanların damak zevkine sunmaya çalıştık" dedi.
Tarihi tatlıyı gün yüzüne çıkarma girişiminin bölgede büyük bir memnuniyetle karşılandığını ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Hakan İpekçi, Dernekpazarı ilçesinin adını duyuracak özgün bir marka oluşturmayı amaçladığını vurguladı.
Mısır unu baklavasının yanı sıra yayla çayını da bölgenin öne çıkan markaları arasına dahil etmek istediğini ifade eden İpekçi, özellikle mısır unu baklavası için coğrafi işaret tescil çalışmalarını başlattıklarını kaydetti. Çevre ilçe ve merkezlerden nostaljik lezzeti tatmak için gelen çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını belirten girişimci, projede başarılı olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
İşletmeyi ziyaret ederek ürünü tadan Mustafa İpekçi ise mısır unuyla hazırlanan bu özel baklavayı çok beğendiğini ifade ederek, geçmişte büyüklerinin yaptığı bu değerli lezzeti yeniden bölgeye kazandıran girişimciye teşekkür etti.