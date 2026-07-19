Bir geleneği canlandırdı: Unutulan asırlık baklavayı baştan üretti

Emekliliğinin ardından köyüne dönerek bu geleneği canlandırdığını söyleyen İpekçi, "Biz de eskiden kalan bu tadı biraz daha özgünleştirip modern hâle getirdik. Arasına tereyağıyla kavrulmuş mısır ununu koyuyoruz. Şu anda fındık da olduğu için fındık ekleyerek biraz daha modernleştirip insanların damak zevkine sunmaya çalıştık" dedi.