Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı

Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı

ABD’li girişimci Jason Lee Beckwith, İspanya’da yıllardır kimsenin yaşamadığı bir köyü yaklaşık 17 milyon liraya satın aldı. İçinde 44 ev, okul, bar ve kilise bulunan köy için hazırlanan milyonlarca euroluk dönüşüm planı da ortaya çıktı.

Kaynak: Diğer
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Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı - Resim: 1

17 milyon liraya bir köyün sahibi oldu
ABD'li girişimci Jason Lee Beckwith, İspanya'nın Zamora eyaletinde bulunan Salto de Castro köyünü 310 bin euroya satın aldı. Bu rakam güncel karşılığıyla yaklaşık 17 milyon 465 bin liraya denk geliyor.

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Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı - Resim: 2

Köy yıllardır tamamen boş
Salto de Castro, 1946 yılında bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan personel ve ailelerinin yaşaması amacıyla kurulmuştu. Son sakinlerinin 1989'da ayrılmasıyla köy tamamen terk edildi.

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Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı - Resim: 3

İçinde 44 ev, okul, bar ve kilise var
Satış yalnızca araziyi kapsamıyor. Köyde 44 evin yanı sıra bir okul, bar, eski kışla binaları ve tarihi bir kilise de bulunuyor.

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Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı - Resim: 4

Satın alma nedeni ortaya çıktı
Beckwith'in köyü kendi yaşam alanına dönüştürmek için almadığı belirtildi. Girişimci, terk edilmiş yerleşimi kapsamlı bir turizm ve konut kompleksine çevirmeyi planlıyor.

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Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı - Resim: 5

Köy baştan aşağı değişecek
İspanya Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında mevcut yapıların restore edilmesi planlanıyor. İlk etapta otel odaları, restoran, resepsiyon, yüzme havuzu ve sosyal alanlar oluşturulacak.

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Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı - Resim: 6

Eski kiliseye de yeni görev
Köyde bulunan tarihi kilisenin korunarak özel organizasyonların düzenlenebileceği bir etkinlik alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı - Resim: 7

Asıl büyük para şimdi harcanacak
Köy yaklaşık 310 bin euroya satın alınsa da dönüşüm için çok daha büyük bir bütçe gerekiyor. Projenin toplam maliyetinin 6 milyon euroya ulaşması beklenirken çevre örgütleri, çalışmaların koruma altındaki doğal alan üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.

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