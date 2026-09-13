17 milyon liraya bir köyün sahibi oldu
ABD'li girişimci Jason Lee Beckwith, İspanya'nın Zamora eyaletinde bulunan Salto de Castro köyünü 310 bin euroya satın aldı. Bu rakam güncel karşılığıyla yaklaşık 17 milyon 465 bin liraya denk geliyor.
Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı
ABD’li girişimci Jason Lee Beckwith, İspanya’da yıllardır kimsenin yaşamadığı bir köyü yaklaşık 17 milyon liraya satın aldı. İçinde 44 ev, okul, bar ve kilise bulunan köy için hazırlanan milyonlarca euroluk dönüşüm planı da ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
17 milyon liraya bir köyün sahibi oldu
Köy yıllardır tamamen boş
Salto de Castro, 1946 yılında bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan personel ve ailelerinin yaşaması amacıyla kurulmuştu. Son sakinlerinin 1989'da ayrılmasıyla köy tamamen terk edildi.
İçinde 44 ev, okul, bar ve kilise var
Satış yalnızca araziyi kapsamıyor. Köyde 44 evin yanı sıra bir okul, bar, eski kışla binaları ve tarihi bir kilise de bulunuyor.
Satın alma nedeni ortaya çıktı
Beckwith'in köyü kendi yaşam alanına dönüştürmek için almadığı belirtildi. Girişimci, terk edilmiş yerleşimi kapsamlı bir turizm ve konut kompleksine çevirmeyi planlıyor.
Köy baştan aşağı değişecek
İspanya Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında mevcut yapıların restore edilmesi planlanıyor. İlk etapta otel odaları, restoran, resepsiyon, yüzme havuzu ve sosyal alanlar oluşturulacak.
Eski kiliseye de yeni görev
Köyde bulunan tarihi kilisenin korunarak özel organizasyonların düzenlenebileceği bir etkinlik alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.
Asıl büyük para şimdi harcanacak
Köy yaklaşık 310 bin euroya satın alınsa da dönüşüm için çok daha büyük bir bütçe gerekiyor. Projenin toplam maliyetinin 6 milyon euroya ulaşması beklenirken çevre örgütleri, çalışmaların koruma altındaki doğal alan üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.