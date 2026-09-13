Bir daire parasına koskoca köyü satın aldı: Ne yapacağı ortaya çıkınca şaşırttı

17 milyon liraya bir köyün sahibi oldu

ABD'li girişimci Jason Lee Beckwith, İspanya'nın Zamora eyaletinde bulunan Salto de Castro köyünü 310 bin euroya satın aldı. Bu rakam güncel karşılığıyla yaklaşık 17 milyon 465 bin liraya denk geliyor.