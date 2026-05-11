Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin yerli üretimlerine göz dikti: Satın almak için sıraya girdiler

Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olarak tanıtılan Yıldırımhan’ın menzilinin 6 bin kilometreye ulaşacağı açıklanmış, testlerinin ise bu yıl yapılmasının planlandığı bildirilmişti. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 için ise resmi menzil bilgisi paylaşılmasa da, menzilinin bin 500 kilometrenin üzerinde olmasının beklendiği ifade ediliyor.