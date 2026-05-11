Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
Bir Avrupa ülkesi Türkiye’nin yerli üretimlerine göz dikti: Satın almak için sıraya girdiler

Alman basını, ABD’nin Tomahawk planından vazgeçmesinden sonra Berlin’in Türkiye’den Yıldırımhan ve hipersonik Tayfun Blok-4 füzeleri almayı değerlendirdiğinden bahsetti. Girişimin temmuzdaki NATO zirvesinde duyurulabileceği iddia edildi.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Almanya’nın, ABD’nin Tomahawk füzelerini ülkeye konuşlandırmaktan geri adım atmasının ardından savunma kapasitesini güçlendirmek için alternatif arayışlara yöneldiği ifade edildi.

Alman Welt gazetesi, Berlin yönetiminin Türkiye’den Yıldırımhan ve Tayfun Blok-4 füze sistemlerini satın alma planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Haberde AB ve NATO kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Almanya’nın bir yandan ABD’li şirketlerle ortak üretim projeleri gerçekleştirdiği diğer yandan ise NATO müttefikleriyle beraber savunma açığını kapatacak yeni seçenekleri masaya yatırdığı belirtildi.

Bu kapsamda Tomahawk füzelerinin 2028 yılından itibaren Almanya’da üretilmesine yönelik ortak girişim planları üzerinde durulduğunun altı çizildi.

Türk füzelerini radarına aldı

Almanya'nın, bu projelere paralel olarak Türkiye’den Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 füzelerinin tedarik edilmesi seçeneğini de değerlendiriyor.

İstişarelerin devam ettiği belirtilirken, söz konusu girişimin Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinde kamuoyuna açıklanabileceği iddia edildi.

Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olarak tanıtılan Yıldırımhan’ın menzilinin 6 bin kilometreye ulaşacağı açıklanmış, testlerinin ise bu yıl yapılmasının planlandığı bildirilmişti. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 için ise resmi menzil bilgisi paylaşılmasa da, menzilinin bin 500 kilometrenin üzerinde olmasının beklendiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
