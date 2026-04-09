CHP lideri Özgür Özel, parti ziyaretlerine devam ediyor. 'Ara seçim' başlıklı görüşmelerde Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Özgür Özel, "Ara seçim Anayasa'da vardır. Ara seçim yapılmaz ise bütün yük Meclis'in sırtında olur. Erdoğan seçimden kaçıyor. Ara seçimi kazanamayacağını biliyor" dedi.

Özel'in ardından söz alan Fatih Erbakan ise üç temel meseleyi konuştuklarını belirtirken, Akaryakıt fiyatlarındaki artışa sert çıkarak çiftçilere yardımın yapılması çağrısında bulundu.

İki lider konuşmanın ardından fotoğraf çektirdi.