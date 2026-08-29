Yeniçağ Gazetesi
29 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti

Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tamir sırasında aniden patlayan otomobil lastiği dehşet saçtı. İşçinin savrulduğu o tehlikeli anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti - Resim: 1

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobilin lastiği, tamir sırasında aniden patladı. Tamiri yapan işçi ölümden dönerken, o anlar, iş yeri kamerasına yansıdı.

1 7
Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti - Resim: 2

Kırıkçalı Mahallesi'ndeki bir lastik tamircisinde meydana geldi. Bir işçinin tamir ederken şişirmeye çalıştığı lastik aniden patladı. Patlamayla birlikte savrulan tamirci, şans eseri yara almazken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 7
Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti - Resim: 3

İş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, olayda yaralananın olmadığını belirterek, “35 yıldır bu sektörün içerisindeyim, ilk defa böylesi bir kaza başımıza geldi.

3 7
Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti - Resim: 4

Çok korktuk ama çok şükür elamanımızda ve bizlerde bir şey yok. Bir anı oldu. Allah’ım bir daha yaşatmasın. Bu sektörde çalışan esnaf arkadaşlara söylüyorum lütfen dikkatli olalım, sağlımız bizim için her şeyden önemlidir” dedi.

4 7
Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti - Resim: 5
5 7
Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti - Resim: 6
6 7
Bir anda bomba gibi patladı: Ecel teğet geçti - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro