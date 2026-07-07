Yeniçağ Gazetesi
07 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler

Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler

Küçükçekmece’de temel kazısı yapılan inşaatın bitişiğindeki 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. Dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, inşaat işçileri görüntü alan gazetecilere saldırdı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 1

Küçükçekmece’de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. Dairelerinde mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Öte yandan, inşaat çalışanları gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışarak saldırdı.

1 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 2

Halkalı Merkez Mahallesi Çatal Çeşme Sokakta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın merdivenleri çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 3

İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven yardımı ile kurtarırken bazı apartman sakinleri evlerinden çıkmak istemedi. Acil işi olanlar itfaiye yardımıyla binadan çıkarılırken diğer apartman sakinleri dairelerinde kaldı.

3 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 4

Ekipler, binadan çıkış sağlanabilmesi için geçici bir merdiven yapımına başladı. Bu sırada bir apartman sakini ise sarkıttığı sepet ile sokakta bulunan bir kişiden ekmek almasını istedi.

4 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 5

Kağan İnanç, "Uyandığımda merdivenin çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradık, 2-3 saattir çalışma yapılıyor. Binaya giriş çıkış sağlayamıyoruz.

5 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 6

Yetkililerden destek talep ediyoruz. İnşaat çalışması sırasında çöktü. Binada mahsur kalanlar var, itfaiye ekipleri acil işi olanları çıkarttı. Şu an içeride bekleyenler var" dedi.

6 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 7

Öte yandan olay yerindeki inşaat çalışanları ise görüntü alan gazetecilere saldırdı. İşçiler görüntü alınmasını engellemeye de çalıştı.

7 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 8
8 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 9
9 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 10
10 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 11
11 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 12
12 13
Binanın merdivenleri çöktü: Pencerede kurtarılmayı beklediler - Resim: 13
13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro