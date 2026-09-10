Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2026 sonuçlarını yayımladı.
Bilişim verileri ortaya çıktı: Türk şirketler tehdit altında mı?
TÜİK’in 2026 araştırmasına göre, en az 10 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 92,7’si internete sabit hat üzerinden erişti. Sosyal medya kullanımı yüzde 57,7’ye, ücretli bulut bilişim kullanımı yüzde 20,2’ye, bilişim güvenliği önlemi alanların oranı ise yüzde 83’e yükseldi.Utku Beycan
Araştırmada girişimlerin internet bağlantısı, sosyal medya, e-satış, bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdamı, bulut bilişim ve siber güvenlik kullanımlarına ilişkin veriler yer aldı.
En az 10 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 92,7’si, 2026 yılında internete erişimde sabit hat internet bağlantısı kullandı.
Sabit internet kullanan girişimlerin yüzde 47,1’inin bağlantı hızı 100 Mbit/s’den düşük olurken, yüzde 43,7’sinin 100-999 Mbit/s, yüzde 9,2’sinin ise 1 Gbit/s ve üzeri hızlara sahip olduğu görüldü.
Böylece 100 Mbit/s ve üzeri bağlantı kullanan girişimlerin oranı yüzde 52,9 olarak kaydedildi.
Sosyal medya uygulamalarından yararlanan girişimlerin oranı, 2025’te yüzde 55,2 olarak ölçülürken 2026’da bu oran yüzde 57,7’ye yükseldi.
Çalışan sayısına göre sosyal medya kullanımı 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 55,0, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 68,4 ve 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 86,6 oldu.
Ekonomik faaliyetler açısından en yüksek oran yüzde 93,9 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetlerinde görüldü.
Bunu yüzde 83,1 ile finans ve sigorta, yüzde 81,1 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı izledi.
En düşük sosyal medya kullanım oranları ise inşaatta yüzde 40,7, ulaştırma ve depolamada yüzde 42,7, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.
İnternet veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla satış yapan girişimlerin oranı 2024’te yüzde 13,6 iken 2025’te yüzde 17,1 olarak ölçüldü.
E-satış yapan girişimlerin oranı, 10-49 çalışanı olanlarda yüzde 16,4, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 18,3 ve 250 ve üzeri çalışanı bulunanlarda yüzde 29,7 oldu.
Ekonomik faaliyetler içinde en yüksek e-satış oranı yüzde 43,3 ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde görüldü.
Bu alanı yüzde 25,4 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri, yüzde 23,7 ile toptan ve perakende ticaret izledi.
Bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesinde görev yapan bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı 2026’da yüzde 15,2 oldu.
Bu oran 2024’te yüzde 13,4’tü.
Söz konusu uzmanları istihdam eden girişimlerin oranı 10-49 çalışanlı işletmelerde yüzde 10,8, 50-249 çalışanlı işletmelerde yüzde 29,8, 250 ve üzeri çalışanı olanlarda ise yüzde 73,3 olarak belirlendi.
Girişimlerin yüzde 6,4’ü, 2025 yılında en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanını işe aldığını veya işe almaya çalıştığını bildirdi. Bu oran 2023’te yüzde 6,0 olmuştu.
İşe alım sürecinde güçlük yaşayan girişimlerin yüzde 31,7’si sorunla karşılaştığını belirtti.
Güçlük yaşayanların yüzde 55,7’si yeterli sayıda veya uygun aday başvurusu olmamasını, yüzde 71,8’i adayların gerekli eğitim ve öğretim niteliklerine sahip olmamasını, yüzde 71’i gerekli iş deneyiminin bulunmamasını, yüzde 82,6’sı ise yüksek ücret beklentisini sorun olarak bildirdi.
Ücretli bulut bilişim hizmetlerinden yararlanan girişimlerin oranı 2026’da yüzde 20,2 oldu.
Bu oran, 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 57, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 33,3, 10-49 çalışanı olanlarda ise yüzde 16,7 olarak gerçekleşti.
Ekonomik faaliyetlere göre ücretli bulut bilişim kullanımının en yüksek olduğu alanlar yüzde 55,2 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetleri, yüzde 46,3 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 43,2 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı oldu.
En düşük oranlar ise inşaatta yüzde 10,8, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 12,6, ulaştırma ve depolamada yüzde 16 olarak kaydedildi.
Bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde herhangi bir güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı, 2024’te yüzde 76 iken 2026’da yüzde 83’e yükseldi.
Bu oran 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 81,2, 50-249 çalışanı olanlarda yüzde 90,5, 250 ve üzeri çalışanı bulunanlarda ise yüzde 97,2 oldu.
Girişimlerin yüzde 9,4’ü, 2025 yılında en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği ihlali yaşadığını bildirdi. Bu oran 10-49 çalışanlı girişimlerde yüzde 9,3, 50-249 çalışanlı girişimlerde yüzde 10,2, 250 ve üzeri çalışanı olanlarda ise yüzde 8,4 olarak ölçüldü.
Güvenlik ihlali yaşayan girişimlerde en yaygın sorun, dışarıdan gelen saldırılar nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine erişememe oldu.
2025 yılında girişimlerin yüzde 6,4’ü bu tür bir ihlal yaşadı. Bunu yüzde 5,6 ile kötü amaçlı yazılım veya yetkisiz erişim nedeniyle veri kaybı ya da bozulması izledi.
İzinsiz girişler, dolandırıcılık, oltalama saldırıları veya girişim çalışanlarının kasıtlı eylemleri nedeniyle veri gizliliğinin ihlal edildiğini bildiren girişimlerin oranı ise yüzde 5,3 oldu.