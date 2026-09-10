Bilişim verileri ortaya çıktı: Türk şirketler tehdit altında mı?

Ekonomik faaliyetlere göre ücretli bulut bilişim kullanımının en yüksek olduğu alanlar yüzde 55,2 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetleri, yüzde 46,3 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ve yüzde 43,2 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı oldu.