Japon-Amerikalı 80 yaşındaki kadın hastanın yaklaşık 10 yıldır Alzheimer ile yaşadığı ve tam zamanlı bakım aldığı belirtildi. Çoğu zaman tek kelimelerle iletişim kurabilen hastanın, yüksek doz psilosibin aldıktan sonra kısa süreli bir değişim yaşadığı ifade edildi.
Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Alzheimer ve demans semptomlarını tersine çevirdi
Yeni yayımlanan bir çalışmada, ileri evre Alzheimer hastalığı bulunan bir hastada psikoaktif bir madde içeren “sihirli mantar” kullanımının ardından bilişsel işlevlerde geçici iyileşmeler görüldüğünü ortaya koydu.
20 SAAT SONRA BAŞLAYAN İYİLEŞME
Karar.com'un haberine göre, hasta, maddeyi aldıktan sonra uyku benzeri bir duruma girdi. Yaklaşık 20 saat sonra konuşma becerisinde artış, hareket kabiliyetinde iyileşme ve bazı günlük işlevleri kendi başına yapabilme gibi değişimler gözlemlendi.
GÜNLER VE HAFTALAR SÜREN KISMİ TOPARLANMA
Çalışmada, takip eden süreçte idrar kontrolünün geri kazanılması, yürüyüşte iyileşme, bağımsız giyinme, duygusal tepkilerin artması ve sosyal etkileşimde belirgin değişimler rapor edildi. Hastanın yüz ifadesi ve iletişim kurma isteğinde de artış olduğu kaydedildi.
BİLİM İNSANLARINDAN UYARI
Araştırmacılar, elde edilen sonuçların Alzheimer hastalığının geri döndüğü anlamına gelmediğini vurguladı. Psilosibinin bazı bilişsel işlevleri geçici olarak erişilebilir hale getirmiş olabileceği, ancak hastalığın temel seyrini değiştirdiğine dair bir kanıt olmadığı belirtildi.
PSİLOSİBİN ARAŞTIRMALARINA İLGİ ARTIYOR
Son yıllarda psilosibin, depresyon ve bazı nörolojik durumlar üzerine yapılan çalışmalarda dikkat çekiyor. Daha önce de maddeyle tedavi edilen bazı hastalarda zihinsel esneklik ve ağ bağlantılarında değişimler gözlemlendiği bildirilmişti.
“SİSTEMATİK ARAŞTIRMALAR GEREKTİĞİ" VURGULANDI
Uzmanlar, bu çalışmanın yalnızca gözlemsel bir vaka raporu olduğunu ve geniş kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bulguların, gelecekteki bilimsel çalışmalar için yalnızca hipotez oluşturma amacı taşıdığı belirtildi.