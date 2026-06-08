Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Alzheimer ve demans semptomlarını tersine çevirdi

GÜNLER VE HAFTALAR SÜREN KISMİ TOPARLANMA

Çalışmada, takip eden süreçte idrar kontrolünün geri kazanılması, yürüyüşte iyileşme, bağımsız giyinme, duygusal tepkilerin artması ve sosyal etkileşimde belirgin değişimler rapor edildi. Hastanın yüz ifadesi ve iletişim kurma isteğinde de artış olduğu kaydedildi.