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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan, Kadın Meclisi Üyesi Remziye Kösemen ve emekli öğretmen Halil Kösemen, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Remziye Kösemen ve eşi Halil Kösemen, aile arşivlerinde bulunan çeşitli eşyaları Yaşayan Şehir Müzesi’ne bağışladı. Bağışlanan eserlerin Bilecik’in kültürel mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kent Konseyi Başkanı Ayla Ercan’ın da eşlik ettiği ziyarette heyet, müze görevlilerinden Yaşayan Şehir Müzesi ve bünyesinde bulunan koleksiyonlar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, kentin geçmişini ve yaşam kültürünü geleceğe taşıyan müzeye katkılarından dolayı Remziye Kösemen ve Halil Kösemen’e teşekkür edildi.