ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Meksika menşeili jalapeno biberleriyle ilişkilendirilen salmonella salgını üzerine harekete geçti.
Biberlerden bulaşan salgın hastalığı başladı: Acilen toplatılıyor
ABD’de Meksika menşeili jalapeno biberlerinden kaynaklanan salmonella salgınında 27 eyalette 345 kişi hastalandı. CDC ve FDA ürünleri raflardan toplatmaya başlarken, Chipotle gibi dev zincirleri etkileyen salgın nedeniyle tüketicilere bu biberleri tüketmeme uyarısı yapıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Ülke genelinde 27 eyalete yayılan salgında 345 kişinin hastalandığı, 36 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Yetkili makamlardan yapılan açıklamaya göre, rahatsızlıklar 19 Haziran ile 20 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkmaya başladı.
Laboratuvar incelemeleri, salgının izlerini Meksika'nın Sinaloa bölgesine kadar takip etti. Biberlerin bu bölgedeki ortak bir üreticiden tedarik edildiği ve Coast Citrus Distributors aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Süreç üzerine tedarikçi firma, riskli ürünleri piyasadan geri çağırmayı ve etkilenen alıcıları bilgilendirmeyi kabul etti.
ÜST ÜSTE GELEN İKİNCİ SALGIN KRİZ YARATTI
Son gelişme, yine Meksika’nın aynı bölgesinden ithal edilen marullarda görülen siklospora parazitinin yol açtığı salgın devam ederken yaşandı. İshal ve kusmaya yol açan siklosporasis hastalığı sebebiyle Mayıs ayından bu yana 5 binden fazla kişi hastaneye kaldırılmış, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti.
Taze sebze tedarikindeki bu hijyen krizleri, ülkedeki dev restoran zincirlerini de doğrudan etkiledi.
Marul krizinde fast food devi Taco Bell olumsuz etkilenirken, biber kaynaklı salmonella salgınının hedefinde ise Chipotle yer aldı. Yaşananların ardından Chipotle, 20 Temmuz itibarıyla biber tedarikçisini değiştirdiğini duyurdu.
Ancak Minnesota ve diğer eyaletlerdeki restoranlardan ürünlerin çekildiğinin açıklanmasıyla birlikte markanın hisseleri borsada %8’in üzerinde değer kaybetti. Bir diğer popüler zincir olan QDOBA ise tedbir amacıyla 28 Temmuz’da mönülerinde jalapeno kullanımını tamamen durdurma kararı aldı.