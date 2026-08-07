Biberlerden bulaşan salgın hastalığı başladı: Acilen toplatılıyor

Laboratuvar incelemeleri, salgının izlerini Meksika'nın Sinaloa bölgesine kadar takip etti. Biberlerin bu bölgedeki ortak bir üreticiden tedarik edildiği ve Coast Citrus Distributors aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Süreç üzerine tedarikçi firma, riskli ürünleri piyasadan geri çağırmayı ve etkilenen alıcıları bilgilendirmeyi kabul etti.