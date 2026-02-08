Kahkahaların hiç eksik olmadığı Beyaz’la Joker’de bu akşam Serdar Baltacı, şaşırtıcı yeteneğiyle 3 milyon TL’lik büyük ödülü kazanıyor.
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak?
Beyazıt Öztürk’ün sunduğu, Kanal D’nin en sevilen yarışma programı Beyaz’la Joker, bu akşam saat 20.00’de izleyicileri adeta ekrana kilitleyecek. Oto tamircisi Serdar Baltacı, muhteşem performansıyla 3 milyon TL’lik dev ödülün sahibi olacak.
Genel kültürüyle öne çıkan Baltacı, soruyu cevaplamadan hemen önce “3 milyonu almaya geliyorum, o parayı alan ilk ben olacağım” diyerek meydan okumasını ortaya koyuyor.
Bu iddiasını gerçeğe çeviren yarışmacı, stüdyoyu ve ekran başındakileri büyüleyecek.
EĞLENCE DOLU HEYECAN
Beyaz'la Joker'in yeni bölümü, hem stüdyoda hem evlerde izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Kahkaha, rekabet ve nefes kesen heyecanın bir arada olduğu, Erdi Yapım ile CB Yapım'ın hazırladığı program bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.
BEYAZ’LA JOKER
Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu, Kanal D'de yayınlanan eğlenceli ve enerjik bir yarışma programıdır. Program, 4 Ocak 2026 Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelmiş olup, her Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam etmektedir (şu an 6. bölüm yayınlanmış durumdadır).
Programın temel özellikleri:
Her bölümde genellikle iki yarışmacı (ayrı ayrı) yarışır.
Yarışmacılar genel kültür, bilgi ve strateji soruları cevaplayarak para ağacını tırmanır.
Para seviyeleri 5.000 TL'den başlayıp 3 milyon TL büyük ödüle ulaşır.
Yarışmacılara 7 adet "joker" hakkı verilir; bu jokerler avantaj sağlar (örneğin soru atlama, yardım alma vb.).
En önemli fark: Yanlış cevap verilse dahi doğrudan elenme olmaz; yarışmacı devam eder, moraller bozulmaz ve tekrar yükselerek büyük ödülü hedefler.
Program, bilgi yarışmasını Beyazıt Öztürk'ün kendine özgü mizahı, esprileri, doğaçlamaları ve kahkahalı anlarıyla birleştirir; sadece rekabet değil, bol eğlence ve samimiyet ön plandadır.
Yüzde 100 Türk formatı olarak lanse edilir; Erdi Yapım ve CB Yapım tarafından üretilir.
Başvurular QR kod veya mobil uygulama üzerinden yapılabilir; yarışmacılar genel kültür ve samimiyet mülakatlarıyla seçilir.