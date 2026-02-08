Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak?

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu, Kanal D’nin en sevilen yarışma programı Beyaz’la Joker, bu akşam saat 20.00’de izleyicileri adeta ekrana kilitleyecek. Oto tamircisi Serdar Baltacı, muhteşem performansıyla 3 milyon TL’lik dev ödülün sahibi olacak.

Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 1

Kahkahaların hiç eksik olmadığı Beyaz’la Joker’de bu akşam Serdar Baltacı, şaşırtıcı yeteneğiyle 3 milyon TL’lik büyük ödülü kazanıyor.

1 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 2

Genel kültürüyle öne çıkan Baltacı, soruyu cevaplamadan hemen önce “3 milyonu almaya geliyorum, o parayı alan ilk ben olacağım” diyerek meydan okumasını ortaya koyuyor.

2 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 3

Bu iddiasını gerçeğe çeviren yarışmacı, stüdyoyu ve ekran başındakileri büyüleyecek.

3 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 4

EĞLENCE DOLU HEYECAN

Beyaz’la Joker’in yeni bölümü, hem stüdyoda hem evlerde izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Kahkaha, rekabet ve nefes kesen heyecanın bir arada olduğu, Erdi Yapım ile CB Yapım’ın hazırladığı program bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.35 kelimelik spot:

4 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 5

Oto tamircisi Serdar Baltacı, Beyaz’la Joker’de inanılmaz bir performans sergileyerek 3 milyon TL’lik büyük ödülü kazanıyor.

5 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 6

“3 milyonu almaya geliyorum, o parayı alan ilk ben olacağım” diyen iddialı yarışmacı, bu akşam izleyenleri kahkahaya ve heyecana boğacak.

6 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 7

BEYAZ’LA JOKER

Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu, Kanal D'de yayınlanan eğlenceli ve enerjik bir yarışma programıdır. Program, 4 Ocak 2026 Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelmiş olup, her Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam etmektedir (şu an 6. bölüm yayınlanmış durumdadır).

7 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 8

Programın temel özellikleri:

Her bölümde genellikle iki yarışmacı (ayrı ayrı) yarışır.

Yarışmacılar genel kültür, bilgi ve strateji soruları cevaplayarak para ağacını tırmanır.

8 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 9

Para seviyeleri 5.000 TL'den başlayıp 3 milyon TL büyük ödüle ulaşır.

Yarışmacılara 7 adet "joker" hakkı verilir; bu jokerler avantaj sağlar (örneğin soru atlama, yardım alma vb.).

9 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 10

En önemli fark: Yanlış cevap verilse dahi doğrudan elenme olmaz; yarışmacı devam eder, moraller bozulmaz ve tekrar yükselerek büyük ödülü hedefler.

10 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 11

Program, bilgi yarışmasını Beyazıt Öztürk'ün kendine özgü mizahı, esprileri, doğaçlamaları ve kahkahalı anlarıyla birleştirir; sadece rekabet değil, bol eğlence ve samimiyet ön plandadır.

Yüzde 100 Türk formatı olarak lanse edilir; Erdi Yapım ve CB Yapım tarafından üretilir.

Başvurular QR kod veya mobil uygulama üzerinden yapılabilir; yarışmacılar genel kültür ve samimiyet mülakatlarıyla seçilir.

11 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 12
12 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 13
13 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 14
14 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 15
15 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 16
16 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 17
17 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 18
18 19
Beyaz'la Joker'de dev ödül gecesi! 3 Milyon TL kimin olacak? - Resim: 19
19 19
Kaynak: DHA
