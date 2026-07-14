Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar

'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar

Kastamonu’nun dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı hasadında tarlaların yükünü çeken kadın işçiler, kavurucu sıcağa aldırmadan aile bütçelerine katkı sağlamak için sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuluyor.

Kaynak: İHA
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'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar - Resim: 1

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesiyle özdeşleşen ve Türkiye'nin en değerli tarımsal ürünleri arasında yer alan Taşköprü sarımsağında hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 4 bin hanenin temel geçim kaynağı olan bu değerli üründe, en büyük emeği kadın üreticiler ve işçiler veriyor.

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'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinde tarlalara ulaşan kadınlar, traktörler yardımıyla topraktan çıkarılan sarımsakları gün boyu tek tek bağlayarak demet hâline getiriyor. Kastamonu ve çevre illerden gelen kadın işçiler, zorlu hava şartlarına rağmen günlük 1.500 TL yevmiye ile çalışıyor.

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'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar - Resim: 3

Sarımsak tarlasında çalışan 56 yaşındaki Yüksel Konyalı, hem vakit geçirmek hem de ev ekonomisine destek olmak için tarlada olduğunu belirtti. Konyalı, süreci şu sözlerle aktardı:

"Bu işi yapıyoruz, arkadaşlarla vakit geçiriyoruz, eve katkıda bulunuyoruz. Buradaki ortam çok güzel, arkadaşlardan ayrılamıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz. Sabah 08.00'de geliyoruz, akşam 18.00'de çıkıyoruz. Güzel vakit geçiyor. Emekliyiz ama gelmeyince de olmuyor, eve katkıda bulunuyoruz."

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'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar - Resim: 4

Sarımsağın toprağa ekilmesinden itibaren her aşamada kadın elinin olduğunu vurgulayan Elife Öz ise ocak ve şubat aylarında başlayan zorlu süreci anlattı:

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'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar - Resim: 5

"Ocak ve şubat aylarında sarımsaklarımızı diktik. Şubat ve mart aylarında çapasını yaptık. Şimdi çıkarma işlemine başladık. Bundan sonraki aşamada sıvama dediğimiz temizleme ve bağlama işlemlerini yapacağız. Daha sonra da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız satışa sunulacak. Burada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Böyle daha rahat oluyor. Hem ortam güzel hem de bizim için iyi oluyor.”

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'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar - Resim: 6

Tarlada yürütülen yoğun mesainin ardından satışa sunulan Taşköprü sarımsağında güncel fiyatlar boyutlarına göre şu şekilde alıcı buluyor:

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'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar - Resim: 7

İri boy Sarımsak: 120 TL ve üzeri

Orta boy Sarımsak: 90 TL ve üzeri

Küçük boy Sarımsak: 60 TL ve üzeri

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