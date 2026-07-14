'Beyaz altın' mesaisi başladı: Kilosu 120 lirayı buluyor, günde bin 500 lira kazanıyorlar

Sarımsak tarlasında çalışan 56 yaşındaki Yüksel Konyalı, hem vakit geçirmek hem de ev ekonomisine destek olmak için tarlada olduğunu belirtti. Konyalı, süreci şu sözlerle aktardı:

"Bu işi yapıyoruz, arkadaşlarla vakit geçiriyoruz, eve katkıda bulunuyoruz. Buradaki ortam çok güzel, arkadaşlardan ayrılamıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz. Sabah 08.00'de geliyoruz, akşam 18.00'de çıkıyoruz. Güzel vakit geçiyor. Emekliyiz ama gelmeyince de olmuyor, eve katkıda bulunuyoruz."