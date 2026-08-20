Yeni model; "Art of Steel" adı verilen köşeli tasarım dili, lüks segmenti andıran kokpit mimarisi ve belirgin şekilde büyüyen boyutlarıyla dikkat çekiyor.
Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, dünya çapında en çok satan SUV modellerinden biri olan Tucson'un tamamen yenilenen beşinci neslini resmi görsellerle sergiledi.Haber Merkezi
TASARIMDA SERT VE KASLI HATLARA GEÇİŞ
Bir önceki nesle kıyasla daha keskin ve kaslı çizgilere kavuşan beşinci nesil Tucson, yüksek kaput yapısı ve arkaya doğru dik açı yapan tavan sütunlarıyla daha heybetli bir duruş sergiliyor.
Ön ve arka aydınlatma grubunda şerit şeklinde uzanan "H" formundaki LED ışık imzası kullanılırken, seriye ilk kez eklenen macera odaklı "XRT" versiyonu geni̇ş dikdörtgen ızgarası ve arazi koruma plakalarıyla ayrışıyor.
KOKPİTTE PALISADE DOKUNUŞU VE GENİŞ İÇ MEKAN
Yenilenen iç mekan mimarisinde markanın üst gam SUV modeli Palisade'in izleri görülüyor.
Yeni direksiyon tasarımı, dijital gösterge paneli ve Pleos yazılım altyapısına sahip multimedya ekranı kokpitin merkezinde yer alıyor.
Vites kumandasının direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda geniş bir depolama alanı, ikili bardaklık ve kablosuz şarj ünitesi kazanılmış.
elefine göre belirgin şekilde büyüyen yeni Tucson'un ebatları şu şekilde açıklandı:
Uzunluk: 4.700 mm
Genişlik: 1.905 mm
Yükseklik: 1.685 mm
Aks Mesafesi: 2.785 mm
MOTOR SEÇENEKLERİ VE LANSMAN TAKVİMİ
Güç ünitelerine dair detaylı teknik veriler henüz resmiyet kazanmamakla birlikte; modelin benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle üretimine devam edilmesi bekleniyor.
Yeni nesil Tucson'un küresel lansmanı yıl sonuna doğru ABD'de gerçekleştirilecek.