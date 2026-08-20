Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar

TASARIMDA SERT VE KASLI HATLARA GEÇİŞ

Bir önceki nesle kıyasla daha keskin ve kaslı çizgilere kavuşan beşinci nesil Tucson, yüksek kaput yapısı ve arkaya doğru dik açı yapan tavan sütunlarıyla daha heybetli bir duruş sergiliyor.