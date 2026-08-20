Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar

Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, dünya çapında en çok satan SUV modellerinden biri olan Tucson'un tamamen yenilenen beşinci neslini resmi görsellerle sergiledi.

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 1

Yeni model; "Art of Steel" adı verilen köşeli tasarım dili, lüks segmenti andıran kokpit mimarisi ve belirgin şekilde büyüyen boyutlarıyla dikkat çekiyor.

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 2

TASARIMDA SERT VE KASLI HATLARA GEÇİŞ

Bir önceki nesle kıyasla daha keskin ve kaslı çizgilere kavuşan beşinci nesil Tucson, yüksek kaput yapısı ve arkaya doğru dik açı yapan tavan sütunlarıyla daha heybetli bir duruş sergiliyor.

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 3

Ön ve arka aydınlatma grubunda şerit şeklinde uzanan "H" formundaki LED ışık imzası kullanılırken, seriye ilk kez eklenen macera odaklı "XRT" versiyonu geni̇ş dikdörtgen ızgarası ve arazi koruma plakalarıyla ayrışıyor.

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 4

KOKPİTTE PALISADE DOKUNUŞU VE GENİŞ İÇ MEKAN

Yenilenen iç mekan mimarisinde markanın üst gam SUV modeli Palisade'in izleri görülüyor.

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 5

Yeni direksiyon tasarımı, dijital gösterge paneli ve Pleos yazılım altyapısına sahip multimedya ekranı kokpitin merkezinde yer alıyor.

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 6

Vites kumandasının direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda geniş bir depolama alanı, ikili bardaklık ve kablosuz şarj ünitesi kazanılmış.

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 7

elefine göre belirgin şekilde büyüyen yeni Tucson'un ebatları şu şekilde açıklandı:

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 8

Uzunluk: 4.700 mm

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 9

Genişlik: 1.905 mm

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 10

Yükseklik: 1.685 mm

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 11

Aks Mesafesi: 2.785 mm

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 12

MOTOR SEÇENEKLERİ VE LANSMAN TAKVİMİ

Güç ünitelerine dair detaylı teknik veriler henüz resmiyet kazanmamakla birlikte; modelin benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle üretimine devam edilmesi bekleniyor.

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Beşinci nesil Hyundai Tucson sahneye çıktı: Radikal tasarım ve büyüyen boyutlar - Resim: 13

Yeni nesil Tucson'un küresel lansmanı yıl sonuna doğru ABD'de gerçekleştirilecek.

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