Beşiktaş'tan Macaristan'da sessiz prova: Italiano maç sonu transfer mesajı verdi

'KALE ÖNÜNDE DAHA AÇ, ACIMASIZ VE YARATICI OLMALIYIZ'

Italiano, yoğun antrenman temposunun oyuncular üzerinde etkili olduğunu belirterek gelişimden memnun olduğunu ifade etti.

İtalyan teknik adam, "İlk maça göre topla daha hızlıydık. Baskılarımız ve oyun setlerimiz daha etkiliydi. Ancak oyuncularımızın kale önünde daha aç, daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz." dedi.