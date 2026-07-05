Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi Mosonmagyar ile Wittmann Antal Park'ta karşı karşıya geldi
Beşiktaş'tan Macaristan'da sessiz prova: Italiano maç sonu transfer mesajı verdi
Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mosonmagyar ile 0-0 berabere kaldı. Vincenzo Italiano, takımın gelişiminden memnun olduğunu belirtirken yeni transferlerin ve Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılımıyla çok daha güçlü bir Beşiktaş izleneceğini söyledi.Furkan Çelik
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah Beyazlılar maça Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy ilk 11'yle başladı.
MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve ilk hazırlık maçında Gyirmot'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş Macaristan kampındaki ikinci provasında sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano hem mücadeleyi hem de takımın son durumunu değerlendirdi.
'KALE ÖNÜNDE DAHA AÇ, ACIMASIZ VE YARATICI OLMALIYIZ'
Italiano, yoğun antrenman temposunun oyuncular üzerinde etkili olduğunu belirterek gelişimden memnun olduğunu ifade etti.
İtalyan teknik adam, "İlk maça göre topla daha hızlıydık. Baskılarımız ve oyun setlerimiz daha etkiliydi. Ancak oyuncularımızın kale önünde daha aç, daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz." dedi.
TRANSFER MESAJI
Takımın hücum gücünü artırmaları gerektiğini söyleyen Italiano, transfer çalışmalarına da değindi.
Deneyimli teknik adam, "Daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmalıyız. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Dünya Kupası'nda bulunan oyuncularımız da dönecek." ifadelerini kullandı.
'LİG BAŞLADIĞINDA YÜZDE YÜZ HAZIR OLACAĞIZ'
Çalışma temposundan memnun olduğunu dile getiren Italiano, sezona hazır gireceklerine inandığını söyledi.
"Ben gerçekten çok aç ve çok istekliyim. Kulüp de aynı şekilde büyük bir istek içinde. Önümüzde uzun bir yol var. İyi çalışırsak bunun karşılığını alacağız. Lig başladığında bu takım yüzde yüz hazır olacak. Milli takımdan dönecek oyuncularımızın katılımıyla Midtjylland maçına çok daha güçlü hazırlanacağız." diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'IN MACARİSTAN'DA KALAN HAZIRLIK MAÇLARI
14 Temmuz'a kadar sürecek Macaristan kampında 4 hazırlık maçı daha oynayacak.
Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
10 Temmuz Cuma:
18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)
19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)
14 Temmuz Salı:
12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)
18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)
YENİ SEZONUN İLK RESMİ MAÇI MIDTJYLLAND İLE
Beşiktaş ilk resmi maçını ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile 23 Temmuz'da evinde oynayacak.