Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar

Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar

Yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin satış listesinde yer alan Dominik Livakovic için girişimlere başladığı iddia edildi.

Kaynak: Diğer
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Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar - Resim: 1

Yeni sezonda kalesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic geldi.

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Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar - Resim: 2

Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin bonservisiyle yollarını ayırmayı planladığı 31 yaşındaki file bekçisi için harekete geçti.

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Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar - Resim: 3

Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
Haberde, Dinamo Zagreb'in Livakovic için yaptığı 3 milyon euroluk teklifin Fenerbahçe tarafından yetersiz bulunarak reddedildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da oyuncunun mali şartlarını öğrenmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği aktarıldı.

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Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar - Resim: 4

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transfere onay verdiği ve yönetimin görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

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Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar - Resim: 5

Kiralık formülü masada
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'i satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

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Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar - Resim: 6

Dünya Kupası performansıyla dikkat çekti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, İngiltere karşılaşmasında yaptığı 7 kurtarışla maçın oyuncusu seçilerek performansıyla beğeni topladı.

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