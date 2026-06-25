Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar

Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar

Haberde, Dinamo Zagreb'in Livakovic için yaptığı 3 milyon euroluk teklifin Fenerbahçe tarafından yetersiz bulunarak reddedildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da oyuncunun mali şartlarını öğrenmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği aktarıldı.