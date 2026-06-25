Yeni sezonda kalesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic geldi.
Beşiktaş'tan Livakovic hamlesi: Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
Yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin satış listesinde yer alan Dominik Livakovic için girişimlere başladığı iddia edildi.Kaynak: Diğer
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin bonservisiyle yollarını ayırmayı planladığı 31 yaşındaki file bekçisi için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
Haberde, Dinamo Zagreb'in Livakovic için yaptığı 3 milyon euroluk teklifin Fenerbahçe tarafından yetersiz bulunarak reddedildiği belirtilirken, Beşiktaş'ın da oyuncunun mali şartlarını öğrenmek için sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği aktarıldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transfere onay verdiği ve yönetimin görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.
Kiralık formülü masada
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'i satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
Dünya Kupası performansıyla dikkat çekti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, İngiltere karşılaşmasında yaptığı 7 kurtarışla maçın oyuncusu seçilerek performansıyla beğeni topladı.