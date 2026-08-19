Beşiktaş'ta Vlahovic müjdesi: Herkes bu soruya cevap arıyordu

"Bir sır değil, bir orta saha oyuncusu, kaliteli bir orta saha oyuncusu arıyoruz. U23 bir oyuncu da arıyoruz. Yönetimle konuşuyoruz. Arayış içerisindeyiz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabet için bize yardımcı olacak."