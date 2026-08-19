Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacakları ilk karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta Vlahovic müjdesi: Herkes bu soruya cevap arıyordu
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacağı ilk maç öncesi Beşiktaş'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Vincenzo Italiano, herkesin merak ettiği Dusan Vlahovic'in yarın oynayıp oynamayacağı konusuna dair müjdeli haberi verdi.Furkan Çelik
'KALİTELİ BİR ORTA SAHA OYUNCUSU ARIYORUZ'
Transfer çalışmalarına değinen Italiano, yönetimle görüşmelerin devam ettiğini ve orta sahaya takviye istediklerini açıkladı.
İtalyan teknik adam şunları söyledi:
"Orta sahada değişiklik yapmadım doğru çünkü aynı zamanda bu oyuncularım çok iyi maçlar çıkardı. Orta saha, takımın dengesidir. Ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Yedekten girenler de oldu. Onlar da iyi oynadılar."
"Bir sır değil, bir orta saha oyuncusu, kaliteli bir orta saha oyuncusu arıyoruz. U23 bir oyuncu da arıyoruz. Yönetimle konuşuyoruz. Arayış içerisindeyiz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabet için bize yardımcı olacak."
'GOL YEMEK İSTEMİYORUZ'
Takımın savunma performansından memnun olduğunu belirten Italiano açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Takım halinde savunma yapıyoruz, böyle de yapmak zorundayız. Gol yemek istemiyoruz."
"Şu ana kadar savunmadan memnunum. Aldığımız sonuçlar tatmin edici, gol yemedik. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Takım çok istekli."
'AVRUPA'DA FAVORİ YOKTUR'
Kauno Zalgiris karşılaşmasını final olarak gördüklerini vurgulayan Italiano, "Yarın bir final maçına çıkacağız. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz. Yarın kazanmamız gerekiyor. Avrupa'da favori yoktur, her maç çok zordur." dedi ve ekledi:
"Rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. İyi çalışmamız gerekiyor. Toplam 180 dakikalık bir maç, umarım iyi performansımızı devam ettirebiliriz."
'VLAHOVIC YARIN OYNAYACAK MI?'
Vincenzo Italiano, Vlahovic'in Kauno Zalgiris karşılaşmasında oynayıp oynamayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"Evet. Vlahovic, yarın yedek kulübesinde olacak. Temposu artıyor. Uzun zamandır oynamıyor, umarım yarın süre alır, hatta uzun süre alır."
"Yarın takımla yolculuğu başlayacak. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık ama dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimiz sahada neler yapacağını görmek istiyoruz. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu."