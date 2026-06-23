Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, sağ bek bölgesi için Andreas Skov Olsen'i gündemine aldığı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Wolfsburg forması giyen Andreas Skov Olsen'i gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların transfer için Alman ekibiyle temasa geçtiği iddia edildi.Kaynak: Diğer
The Sun'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Wolfsburg forması giyen Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Görüşmeler başladı
Haberde, Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle ya da kiralık olarak transfer etmek adına Alman kulübüyle görüşmeler yaptığı belirtildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transfer konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.
Rangers'ta kiralık oynadı
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İskoçya ekibi Rangers'ta kiralık olarak geçiren Andreas Skov Olsen, 11 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Rangers'ın, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadığı ifade edildi.
Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde transfer süreciyle ilgili temaslarını sürdürmesi bekleniyor.