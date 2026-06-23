Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var

Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Wolfsburg forması giyen Andreas Skov Olsen'i gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların transfer için Alman ekibiyle temasa geçtiği iddia edildi.

Kaynak: Diğer
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Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var - Resim: 1

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın, sağ bek bölgesi için Andreas Skov Olsen'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

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Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var - Resim: 2

The Sun'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Wolfsburg forması giyen Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var - Resim: 3

Görüşmeler başladı

Haberde, Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle ya da kiralık olarak transfer etmek adına Alman kulübüyle görüşmeler yaptığı belirtildi.

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Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var - Resim: 4

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da transfer konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.

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Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var - Resim: 5

Rangers'ta kiralık oynadı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İskoçya ekibi Rangers'ta kiralık olarak geçiren Andreas Skov Olsen, 11 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu: Gündemde Danimarkalı yıldız var - Resim: 6

Rangers'ın, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 8.6 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde transfer süreciyle ilgili temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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