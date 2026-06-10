Beşiktaş'ta bir Orkun Kökçü vakası daha: Gurbetçi yıldız transfere dünden razı

BEŞİKTAŞLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Mert Kömür’ün daha önce verdiği bir röportajda Beşiktaşlı olduğunu söylediği hatırlatılırken, bu durum transfer beklentilerini artırdı ve akıllara Orkun Kökçü transferini de getirdi. Öte yandan Mert'in çocukluk aşkına gelmeye dünden razı olduğu da konuşuluyor.