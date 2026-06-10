Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Augsburg’da forma giyen Mert Kömür, siyah-beyazlıların gündemine geldi.
Beşiktaş'ta bir Orkun Kökçü vakası daha: Gurbetçi yıldız transfere dünden razı
Beşiktaş’ın Augsburg forması giyen Mert Kömür için devreye girdiği ve Alman ekibiyle temaslara başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu için daha önce de teklif yaptığı iddia edildi. Öte yandan genç isim Beşiktaşlı olduğu açıklarken akılla Orkun Kökçü örneği geldi.Kaynak: Diğer
ÖNDER ÖZEN’DEN İLK TEMAS
Beşiktaşlı yönetici Önder Özen’in, 20 yaşındaki futbolcu için Augsburg ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların devre arasında da genç oyuncu için girişimde bulunduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ’TAN MERT KÖMÜR HAMLESİ
Genç futbolcu için temasların başladığı ifade edilirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Asıl mevkisi 10 numara olan Mert Kömür; teknik kapasitesi, oyun görüşü ve gelişime açık yapısıyla dikkat çekiyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
12 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç oyuncunun Augsburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor.
Siyah-beyazlı ekibin, Mert Kömür için Alman kulübüne devre arasında da 10+2 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Mert Kömür’ün daha önce verdiği bir röportajda Beşiktaşlı olduğunu söylediği hatırlatılırken, bu durum transfer beklentilerini artırdı ve akıllara Orkun Kökçü transferini de getirdi. Öte yandan Mert'in çocukluk aşkına gelmeye dünden razı olduğu da konuşuluyor.
SEZON KARNESİ
Bu sezon takımıyla 30 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.