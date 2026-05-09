Beşiktaş son iki transfer döneminde yüksek transfer harcamasıyla dikkat çekti. Önümüzdeki yaz da kadro yatırımlarına devam etmesi beklenen Beşiktaş’ta önemli bir fırsat transferi elden kaçabilir.
Beşiktaş’a Başakşehir’den transfer çalımı: Nuri Şahin milli yıldızı kapıyor
Beşiktaş uzun süredir devrede olduğu milli oyuncunun transferinde Başakşehir’den çalım yiyebilir.Furkan Çelik
Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendikten sonra gelen istifa tepkileriyle birlikte Beşiktaş’ın yeni sezonda Sergen Yalçın ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Bu durum ister istemez siyah beyazlı kulübün transfer piyasasındaki konumunu da zayıflatıyor. Birçok futbolcu Dünya Kupası’nın ardından geleceğine karar vermek isterken turnuva öncesi transfere sıcak bakan isimler için Beşiktaş’ın belirsizliğe son vermesi şart.
Uzun süredir Beşiktaş’ın listesinde yer alan ve özellikle son iki transfer döneminde siyah beyazlı formayı giymesi için yoğun çaba sarf edilen milli oyuncu Salih Özcan için Başakşehir’in devrede olduğu öğrenildi.
Nuri Şahin yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Başakşehir’in sezon sonu Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan’ı öncelikli hedef olarak gördüğü gelen bilgiler arasında.
İlk etapta yurt dışındaki seçeneklerini değerlendiren Salih Özcan koca bir sezonu Dortmund’da neredeyse forma giyemeden tamamlamasından dolayı da istediği teklifleri alamıyor.
Bu nedenle Salih Özcan’ın Süper Lig’e gelmeye sıcak baktığı ve Dortmund efsanesi olan Nuri Şahin’in de bizzat devreye girerek milli oyuncuyu Başakşehir projesine ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini eline alacak olması büyük bir avantaj olarak görülürken Başakşehir Dünya Kupası’ndan önce bu transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.