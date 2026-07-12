Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar
Süper Lig takımalarından Siyah-beyazlılar, Arsenal’ın yıldızı Leandro Trossard ile her konuda anlaşma sağladı.Kaynak: Diğer
Anlaşma tamam
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 31 yaşındaki futbolcu ile tüm şartlarda el sıkıştı.
Yıldız oyuncunun bu hafta içi İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Sözleşme detayları
Trossard’ın Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun yıllık maaşının ise 8 milyon euro net maaş ödeyeceği ifade edildi.
Belçikalı oyuncuya başarı bonusu ve imza parası ödenemyecek
Bonservis bedeli
Siyah-beyazlı ekip, transfer için Arsenal'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Çok yönlü hücum oyuncusu
Sol kanat başta olmak üzere forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Trossard, hücum hattında önemli bir alternatif olacak.
Performansı dikkat çekiyor
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Arsenal'de 50 maçta 8 gol - 11 asistle oynadı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile çeyrek finale kadar ilerleme başarısı gösteren Trossard, turnuvayı 2 gol - 2 asistle bitirdi.