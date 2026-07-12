Yeniçağ Gazetesi
12 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar

Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar

Süper Lig takımalarından Siyah-beyazlılar, Arsenal’ın yıldızı Leandro Trossard ile her konuda anlaşma sağladı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar - Resim: 1

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile anlaşmaya vardı.

1 7
Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar - Resim: 2

Anlaşma tamam

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 31 yaşındaki futbolcu ile tüm şartlarda el sıkıştı.

Yıldız oyuncunun bu hafta içi İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2 7
Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar - Resim: 3

Sözleşme detayları

Trossard’ın Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun yıllık maaşının ise 8 milyon euro net maaş ödeyeceği ifade edildi.

3 7
Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar - Resim: 4

Belçikalı oyuncuya başarı bonusu ve imza parası ödenemyecek

4 7
Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar - Resim: 5

Bonservis bedeli

Siyah-beyazlı ekip, transfer için Arsenal'a 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

5 7
Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar - Resim: 6

Çok yönlü hücum oyuncusu

Sol kanat başta olmak üzere forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Trossard, hücum hattında önemli bir alternatif olacak.

6 7
Beşiktaş Trossard transferini bitirdi: İşte maliyeti ve detaylar - Resim: 7

Performansı dikkat çekiyor

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Arsenal'de 50 maçta 8 gol - 11 asistle oynadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile çeyrek finale kadar ilerleme başarısı gösteren Trossard, turnuvayı 2 gol - 2 asistle bitirdi.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro