Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın transferi için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın transferi için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
ARSENAL 20 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ KABUL ETTİ
The Athletic'in haberine göre; Arsenal, Beşiktaş'ın yaptığı18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro performansa bağlı bonus olmak üzere toplam 20 milyon euro değerindeki teklifi kabul etti.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Transfer henüz resmiyet kazanmazken, Beşiktaş ile Trossard arasında maaş ve kişisel şartlara ilişkin görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
YILLIK 9 MİLYON EURO MAAŞ KONUŞULUYOR
31 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin bonuslarla birlikte yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.
DÜNYA KUPASI SONRASI İMZA
Belçika Milli Takımı ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Trossard'ın transfer sürecinin, milli takımın turnuvadaki serüveninin sona ermesinin ardından hız kazanacağı öğrenildi.
BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA KİLİT ROL OYNADI
Deneyimli futbolcu, Belçika'nın Dünya Kupası'nda oynadığı dört karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. Grup aşamasında Yeni Zelanda karşısında iki gol atan Trossard, Senegal'e karşı son 32 turunda kazanılan 3-2'lik maçta da bir asist yaptı.
ARSENAL'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Leandro Trossard, geride kalan sezonda Arsenal'in 2004'ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
Tecrübeli hücum oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 50 maça çıkarken 8 gol ve 11 asist üretti. Premier Lig'de ise 21 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
174 MAÇLIK ARSENAL KARİYERİ
Ocak 2023'te Brighton'dan Arsenal'e transfer olan Trossard, Londra ekibinde toplam 174 maça çıktı.
Belçikalı futbolcu bu süreçte 36 gol atıp 34 asist yaptı. Sol kanatta görev yapan Trossard, gerektiğinde santrfor ve on numara pozisyonlarında da forma giyerek Mikel Arteta'nın en önemli hücum kozlarından biri oldu.