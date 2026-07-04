Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu

Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferinde önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle 20 milyon euroluk anlaşmaya varırken Belçikalı yıldızla yaptığı görüşmelerde de mutlu sona yaklaştı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu - Resim: 1

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın transferi için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

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Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu - Resim: 2

ARSENAL 20 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ KABUL ETTİ

The Athletic'in haberine göre; Arsenal, Beşiktaş'ın yaptığı18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro performansa bağlı bonus olmak üzere toplam 20 milyon euro değerindeki teklifi kabul etti.

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Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu - Resim: 3

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Transfer henüz resmiyet kazanmazken, Beşiktaş ile Trossard arasında maaş ve kişisel şartlara ilişkin görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

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Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu - Resim: 4

YILLIK 9 MİLYON EURO MAAŞ KONUŞULUYOR

31 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin bonuslarla birlikte yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.

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Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu - Resim: 5

DÜNYA KUPASI SONRASI İMZA

Belçika Milli Takımı ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Trossard'ın transfer sürecinin, milli takımın turnuvadaki serüveninin sona ermesinin ardından hız kazanacağı öğrenildi.

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Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu - Resim: 6

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA KİLİT ROL OYNADI

Deneyimli futbolcu, Belçika'nın Dünya Kupası'nda oynadığı dört karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. Grup aşamasında Yeni Zelanda karşısında iki gol atan Trossard, Senegal'e karşı son 32 turunda kazanılan 3-2'lik maçta da bir asist yaptı.

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Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu - Resim: 7

ARSENAL'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Leandro Trossard, geride kalan sezonda Arsenal'in 2004'ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Tecrübeli hücum oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 50 maça çıkarken 8 gol ve 11 asist üretti. Premier Lig'de ise 21 karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

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Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu - Resim: 8

174 MAÇLIK ARSENAL KARİYERİ

Ocak 2023'te Brighton'dan Arsenal'e transfer olan Trossard, Londra ekibinde toplam 174 maça çıktı.

Belçikalı futbolcu bu süreçte 36 gol atıp 34 asist yaptı. Sol kanatta görev yapan Trossard, gerektiğinde santrfor ve on numara pozisyonlarında da forma giyerek Mikel Arteta'nın en önemli hücum kozlarından biri oldu.

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