Beşiktaş Trossard transferi için Arsenal ile anlaştı: Bonservisi belli oldu

ARSENAL 20 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ KABUL ETTİ

The Athletic'in haberine göre; Arsenal, Beşiktaş'ın yaptığı18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro performansa bağlı bonus olmak üzere toplam 20 milyon euro değerindeki teklifi kabul etti.