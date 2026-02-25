Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Kristjan Asllani için Emirhan İlkhan'ın görüşüne başvurduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Asslani transferine Emirhan İlkhan referans oldu
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani'ye bir dönem Torino'da birlikte forma giydiği Emirhan İlkhan referans oldu.Derleyen: Furkan Çelik
Beşiktaş altyapısından yetişerek Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan Asllani'nin transfer sürecinde Beşiktaş yetkilileri tarafından arandığını itiraf etti.
TRT Spor'a konuşan Emirhan İlkhan, "Beşiktaş'taki profesyonel abilerim Asllani ile temasa geçmeden önce beni arayıp bilgi almışlardı. Ben de çok iyi şeyler söyledim." dedi.
Emirhan sezonun ilk yarısında Torino'da birlikte forma giydikleri Asllani hakkında ayrıca "Takımda en iyi anlaştığım kişilerden biriydi. Çok düzgün bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Umarım Beşiktaş'ta başarılı olur." ifadelerini kullandı.
Asllani sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği Torino'da toplam 16 maçta forma giymişti.
Ara transfer döneminde Inter'den 11 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Asllani Beşiktaş'ta ise 3 maça çıkıp 1 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki Arnavut orta saha ayrıca ilk maçında kırmızı kart görmüştü.