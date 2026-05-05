Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor: Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor. Finale yükselecek ilk ekibin belirleneceği karşılaşmada Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekipte mücadele öncesi iki eksik oyuncu bulunuyor.

2025/26 sezonu yarı final aşamasının ilk maçında karşı karşıya gelecek iki ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak finale adını yazdırmayı hedefliyor. Bu sezon Süper Lig’de oynanan iki karşılaşmada üstünlük Beşiktaş’tan yana oldu.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Goncalves, Olaigbe, Muleka

Konyaspor, kupada B Grubu’nda yer alarak tüm maçlarını kazandı ve 12 puan topladı. Averajla lider Samsunspor’un gerisinde kalan yeşil-beyazlı ekip, ikinci sıradan çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Konyaspor, uzatma bölümüne giden mücadeleyi 1-0 kazanarak yarı finale yükseldi ve Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde iki eksik isim bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz forma giyemeyecek.

Ayrıca Milot Rashica da dizindeki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak.

