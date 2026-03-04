Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş - Galatasaray derbisini hangi hakem yönetecek? Ortaya iddia atıldı
Süper Lig’de derbi heyecanında Beşiktaş , cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmayı hangi hakemin yöneteceğine dair ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak mücadele öncesinde ise karşılaşmayı hangi hakemin yöneteceği büyük merak konusu.
Herkesin beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) tercihi netleşti.
Gazeteci Onur Yıldız’ın ulaştığı bilgilere göre; 7 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek.
Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan ancak henüz bu ölçekte bir derbi deneyimi bulunmayan Mehmet Türkmen, Dolmabahçe atmosferinde önemli bir sınav verecek.
Bir diğer iddiaya göre de derbiyi yönetme ihtimali olan diğer isim Yasin Kol.
Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın evinde oynanan derbi maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.