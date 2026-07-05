Beşiktaş, yeni sezon öncesi genç ve yerli oyuncu transferlerine hız verdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede
Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Pisa forması giyen genç orta saha İsak Vural'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılarda transfer için Önder Özen'in devrede olduğu öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Clermont'tan İlhan Fakılı'yı kadrosuna katan siyah-beyazlıların, şimdi de Pisa'da forma giyen İsak Vural için girişimlere başladığı iddia edildi.
Eski Fenerbahçeli gündemde
Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen ve "Arda Güler'in ardından en büyük yeteneklerden biri" olarak gösterilen İsak Vural'ın transferi için Beşiktaş'ın kulübüyle temasa geçtiği öne sürüldü.
Önder Özen faktörü
Habere göre Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, genç orta sahayı teknik direktör Vincenzo Italiano'ya önerdi. İtalyan çalıştırıcının da transfere olumlu rapor verdiği belirtildi.
Kariyerinde hızlı yükseliş
İsveç doğumlu 20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin ardından Hammarby, Frosinone ve son olarak Pisa formalarını giydi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olarak gösterilen İsak Vural'ın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Somut adımlar bekleniyor
Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini hızlandırarak İsak Vural için resmi adımlar atması bekleniyor.