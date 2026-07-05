Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede

Eski Fenerbahçeli gündemde

Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen ve "Arda Güler'in ardından en büyük yeteneklerden biri" olarak gösterilen İsak Vural'ın transferi için Beşiktaş'ın kulübüyle temasa geçtiği öne sürüldü.