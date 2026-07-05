Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede

Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Pisa forması giyen genç orta saha İsak Vural'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılarda transfer için Önder Özen'in devrede olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede - Resim: 1

Beşiktaş, yeni sezon öncesi genç ve yerli oyuncu transferlerine hız verdi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede - Resim: 2

Clermont'tan İlhan Fakılı'yı kadrosuna katan siyah-beyazlıların, şimdi de Pisa'da forma giyen İsak Vural için girişimlere başladığı iddia edildi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede - Resim: 3

Eski Fenerbahçeli gündemde
Bir dönem Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen ve "Arda Güler'in ardından en büyük yeteneklerden biri" olarak gösterilen İsak Vural'ın transferi için Beşiktaş'ın kulübüyle temasa geçtiği öne sürüldü.

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede - Resim: 4

Önder Özen faktörü
Habere göre Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, genç orta sahayı teknik direktör Vincenzo Italiano'ya önerdi. İtalyan çalıştırıcının da transfere olumlu rapor verdiği belirtildi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede - Resim: 5

Kariyerinde hızlı yükseliş
İsveç doğumlu 20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin ardından Hammarby, Frosinone ve son olarak Pisa formalarını giydi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olarak gösterilen İsak Vural'ın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldız adayının peşinde: Önder Özen devrede - Resim: 6

Somut adımlar bekleniyor
Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini hızlandırarak İsak Vural için resmi adımlar atması bekleniyor.

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