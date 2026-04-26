Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli takımda yeterli süre alamayan Oğuz Aydın için girişim yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, Fenerbahçeli yıldız için düğmeye bastı
Beşiktaş, gelecek sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan Oğuz Aydın’ı gündemine aldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sisteminde beklenen rolü bulamayan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, kariyerinde yeni bir sayfa açma isteğinde olduğu belirtildi.
Az süre alması nedeniyle yedek kulübesinde kalan oyuncunun durumu Beşiktaş’ın transfer planlamasında değerlendirilmeye alındı.
BEŞİKTAŞ DEVREDE
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Oğuz Aydın’ın durumunu yakından takip ediyor.
Siyah-beyazlıların sezon sonunda oyuncunun temsilcisiyle resmi görüşmelere başlaması ve transfer şartlarını masaya yatırması bekleniyor.
Fenerbahçe ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için kiralama veya satın alma opsiyonlu transfer formüllerinin değerlendirildiği ifade ediliyor.
Beşiktaş yönetimi, bu hamleyle hücum gücünü artırmayı hedefliyor.