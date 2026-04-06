Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Gain Karşıyaka'yı ağırladı.

BEŞİKTAŞ EUROCUP ZAFERİ SONRASI LİGDE HATA YAPMADI

EuroCup'ta tarihinde ilk kez finale yükselerek büyük başarı elde eden Siyah Beyazlılar bu moralle çıktığı Karşıyaka karşısında da hata yapmadı.

Siyah Beyazlılar sahadan 92-86'lık galibiyetle ayrılarak ligde üst üste üçüncü maçını kazandı.

SIRADAKİ RAKİP BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Toplamda 21 galibiyete ulaşarak zirve takibini sürdüren Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş gelecek hafta üçüncü sırada bulunan Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

KARŞIYAKA BÜYÜKÇEKMECE İLE KARŞILAŞACAK

Kritik haftalara girilirken ligde çıkış araya Karşıyaka ise son sırada yer alan ONVO Büyükçekmece ile evinde karşılaşacak.