Süper Lig’de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, Dries Mertens’in ayrılığının ardından 10 numara pozisyonu için arayışlar hız kazandı.
Bernardo'nun maliyeti yüksek geldi: Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
Dries Mertens’in boşluğunu uzun süredir dolduramayan Galatasaray, yeni sezon öncesi 10 numara transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemindeki Bernardo Silva’nın yüksek maliyeti sonrası yönetim rota değiştirdi. İşte Galatasaray’ın yeni 10 numara adayı…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk isim ise Manchester City’den ayrılan Portekizli yıldız Bernardo Silva oldu.
BERNARDO SILVA’NIN MALİYETİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray yönetimi ile Bernardo Silva cephesi arasında yapılan ilk temaslarda, yıldız oyuncunun 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 50 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.
Bu yüksek maliyet nedeniyle sarı-kırmızılıların transfer stratejisinde değişikliğe gidildi.
ROTA CAN UZUN’A ÇEVRİLDİ
Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Bernardo Silva transferinin zora girmesi sonrası rotasını Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun’a çevirdi. 20 yaşındaki milli futbolcu, yüksek bonservis beklentisine rağmen listenin ilk sırasına yerleşti.
Frankfurt’un genç yıldız için 40-45 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli belirlediği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin transferi uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirdiği ifade edildi.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk’un Can Uzun’u çok beğendiği ve transferin uygun şartlarda tamamlanmasını istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içinde bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.
ÇOK YÖNLÜ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
10 numara dışında sol açık ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Can Uzun, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Genç oyuncu, Eintracht Frankfurt formasıyla sezonu 10 gol ve 6 asistle tamamladı.
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı da forma giyen milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe karşı etkili performansıyla öne çıkmıştı.