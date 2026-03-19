Aslı Şafak’ın sunduğu İşin Aslı programına konuk olan oyuncu, o zorlu sahnenin perde arkasını detaylarıyla aktardı. Oktay, çekim sırasında ekip arkadaşlarının zor durumda kalmaması için kamerayı bizzat kendisinin kullandığını ifade etti.
Berk Oktay'dan yıllar sonra Arka Sokaklar itirafı: ‘Hamama gönderdiler’
Ünlü oyuncu Berk Oktay, yıllar önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerinden unutamadığı bir anıyı ilk kez paylaştı. Yaklaşık 15 yıl önce gerçekleşen bu olayda Oktay, senaryo gereği kanalizasyona inmek zorunda kaldığını anlattı.Derleyen: Cansu İşcan
HAMAMA GÖNDERDİLER
Fedakârlık yaparak sahneyi kendi çeken oyuncu, çekimlerin ardından yaşadıklarını da esprili bir dille anlattı. Oktay, yoğun ve yorucu sahnenin bitiminde ekip tarafından hamama gönderildiğini belirterek o günleri gülümseyerek hatırladığını söyledi.
Modellikten oyunculuğa geçiş yaparak kariyerini farklı alanlarda şekillendiren Berk Oktay, yer aldığı projelerdeki başrolleriyle zaman içinde televizyon dünyasının sevilen ve tanınan isimlerinden biri olmayı başardı.
Arka Sokaklar, Savaşçı, Yasak Elma ve Benim Hâlâ Umudum Var gibi yapımlarda sergilediği performans sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu, özel yaşamıyla da magazin basınının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Berk Oktay’ın hayatına dair merak edilen detaylara birlikte göz atalım.
Eğitim hayatını Ankara’da tamamlayan Berk Oktay, lise öğreniminin ardından Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında modelliğe adım atan Oktay, hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok defilede boy gösterdi.
Daha sonra oyunculuğa yönelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim aldı.
2000’li yılların ortalarında televizyon kariyerine başlayan başarılı oyuncu, romantik komedilerden aksiyon türüne kadar pek çok projede başrol üstlenerek kariyerini çeşitlendirdi.