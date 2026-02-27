Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Benzine zam geliyor... 60 lirayı ne zaman aşacak? Tarih belli oldu

Küresel piyasalardaki dalgalanma, ABD-İran arasındaki gerilim, Pakistan-Afganistan savaşı petrolü vurdu. Benzine yarın geceden itibaren zam bekleniyor.

Motorine gelen dev zammın ardın motorin 60 lirayı aşmıştı. Cumartesi gece benzinin de litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor. Böylece benzin de adım adım 60 lira sınırına ilerliyor.

Küresel petrol piyasalarında tansiyon yeniden yükselirken, zam dalgasının bir kez daha akaryakıt tabelasına yansıması bekleniyor. ABD’nin İran’la diplomatik temasları sürse de bölgeye uçak gemisi konuşlandırması enerji piyasalarında risk algısını artırdı. Öte yandan bugün resmen başladığı ilan edilen Pakistan ile Afganistan arasındaki savaş da piyasalarda hareketlilik yarattı. Brent petrol fiyatındaki yukarı yönlü hareket, iç piyasada da fiyat beklentilerini değiştirdi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 TL zam yapılması bekleniyor. Hâlihazırda İstanbul’da 57,22 TL seviyesinde bulunan benzinin litre fiyatının yeni zamla birlikte 58 TL’yi de geride bırakması bekleniyor. Motorin ise 60,33 TL seviyesinde işlem görüyor. Motorin de geçtiğimiz günlerde yüzde 4,16 aldığı son zamla birlikte tarihinde ilk kez 60 liranın üzerine çıkmıştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, hem bireysel tüketici hem de lojistik maliyetleri üzerinden enflasyon görünümü açısından da yakından izleniyor. Tüm dünyadaki savaş haberlerinin gölgesinde gözler şimdi petrol fiyatlarının seyrinde ve önümüzdeki hafta açıklanacak yeni fiyat güncellemelerinde.

İŞTE 27 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 57,27 TL
Motorin litre fiyatı: 60,37 TL
LPG litre fiyatı: 30,29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 57,11 TL
Motorin litre fiyatı: 60,21 TL
LPG litre fiyatı: 29,69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 58,21 TL
Motorin litre fiyatı: 61,47 TL
LPG litre fiyatı: 30,17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 58,49 TL
Motorin litre fiyatı: 61,74 TL
LPG litre fiyatı: 30,09 TL

