Benzine zam geliyor... 60 lirayı ne zaman aşacak? Tarih belli oldu

Küresel petrol piyasalarında tansiyon yeniden yükselirken, zam dalgasının bir kez daha akaryakıt tabelasına yansıması bekleniyor. ABD’nin İran’la diplomatik temasları sürse de bölgeye uçak gemisi konuşlandırması enerji piyasalarında risk algısını artırdı. Öte yandan bugün resmen başladığı ilan edilen Pakistan ile Afganistan arasındaki savaş da piyasalarda hareketlilik yarattı. Brent petrol fiyatındaki yukarı yönlü hareket, iç piyasada da fiyat beklentilerini değiştirdi.