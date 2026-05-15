Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti

Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası olan Ulus Pazarı, ocak ayında Edirne Belediyesi tarafından kapatıldı. Belediyenin yaptığı düzenlenme ile giyim ve ev eşyalarının satıldığı yeni halk pazarı; 'Balkan Pazarı’ adıyla 1 Mayıs’ta aynı yerde kurulmaya başlandı.