Yeniçağ Gazetesi
15 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti

Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti

Edirne'de yeni yüzüyle açılan Balkan Pazarı'na akın eden Bulgar ve Yunan turistler, belediye bandosunun çaldığı hareketli ezgiler eşliğinde alışveriş yaparken pazar ortasında göbek atıp doyasıya eğlendi.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 1

Edirne’de 1 Mayıs itibarıyla açılan Balkan Pazarı, komşu ülkeden gelen turistlerle hareketlenirken; Edirne Belediyesi Bandosu ziyaretçileri bando konseri ile karşıladı. Pazarı gezmek için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler, dans edip, göbek attı; ortaya renkli görüntüler çıktı.

1 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 2

Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası olan Ulus Pazarı, ocak ayında Edirne Belediyesi tarafından kapatıldı. Belediyenin yaptığı düzenlenme ile giyim ve ev eşyalarının satıldığı yeni halk pazarı; 'Balkan Pazarı’ adıyla 1 Mayıs’ta aynı yerde kurulmaya başlandı.

2 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 3

Pazarın yeniden açılması ile kentte komşu ülkelerden gelen ziyaretçi sayısı arttı. Edirne Belediyesi Bandosu da uluslararası ziyaretçileri ağırlayan Balkan Pazarı girişinde, Balkan müzikleri çalarak konser verdi. Pazarı gezmek için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler de dans edip, göbek attı; ortaya renkli görüntüler çıktı.

3 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 4

Konserin ardından konuşan Edirne Belediye Bandosu Şefi Süleyman Uysal, amaçlarının gelen ziyaretçilerin neşeli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

4 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 5

Uysal, “Balkan Pazarımız yeni dizaynı ile açıldı. Belediye Başkanımız bunun için çok çaba harcadı. Bizden de cuma günü halkımız için konser vermemizi istedi.

5 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 6

Biz de Saraçlar Caddesi’nde çaldıktan sonra Balkan Pazarı'mıza geldik. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi sürpriz konser ile karşıladık.

6 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 7

Halkımıza da moral oldu. Konserimiz de oldukça ilgi gördü. Belediye Başkanımızın destekleriyle cuma günleri sürprizlerimiz olmaya devam edecek" diye konuştu.

7 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 8
8 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 9
9 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 10
10 11
Belediye bandosu çaldı: Bulgar ve Yunan turistler kendinden geçti - Resim: 11
11 11
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro