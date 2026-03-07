Sevilen dizi Veliaht’ın gidişatı belli oldu.
Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor
Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından olan Veliaht cephesinden kötü haber geldi. Kars çekimlerinin ardından İstanbul’a dönmeye hazırlanan dizinin akıbeti netleşti. Peki, dev kadro ekrana ne zaman veda ediyor?Derleyen: Dilem Taştan
Ekranın hem hikâyesi hem de iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht, beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığı için ekran macerasını sonlandırma kararı aldı.
Show TV’nin Faro ve Gold Film imzalı dizisi Veliaht’ın akıbeti belli oldu.
Ekranın iddialı hikâyesi ve dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımı Veliaht, reytinglerde hedeflenen yükselişi yakalayamayınca final kararı aldı.
Sinan Öztürk imzalı dizi, Kars sahnelerini bitirip İstanbul’a geçtikten sonra çekeceği 26. bölümüyle izleyicisine veda edecek.
Diziyi çok seven ve bitmesini istemeyen Sezen Aksu geçen hafta Zafer’in (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahneden çok etkilenmişti.
Aksu bunun üzerine, “Kar” adlı şarkıyı yazmıştı.