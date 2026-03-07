Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Kültür Sanat Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor

Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor

Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından olan Veliaht cephesinden kötü haber geldi. Kars çekimlerinin ardından İstanbul’a dönmeye hazırlanan dizinin akıbeti netleşti. Peki, dev kadro ekrana ne zaman veda ediyor?

Dilem Taştan Derleyen: Dilem Taştan
Haberi Paylaş
Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor - Resim: 1


Sevilen dizi Veliaht’ın gidişatı belli oldu.

1 7
Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor - Resim: 2

Ekranın hem hikâyesi hem de iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht, beklenen izlenme oranlarına ulaşamadığı için ekran macerasını sonlandırma kararı aldı.

2 7
Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor - Resim: 3

Show TV’nin Faro ve Gold Film imzalı dizisi Veliaht’ın akıbeti belli oldu.

3 7
Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor - Resim: 4

Ekranın iddialı hikâyesi ve dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımı Veliaht, reytinglerde hedeflenen yükselişi yakalayamayınca final kararı aldı.

4 7
Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor - Resim: 5

Sinan Öztürk imzalı dizi, Kars sahnelerini bitirip İstanbul’a geçtikten sonra çekeceği 26. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

5 7
Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor - Resim: 6

Diziyi çok seven ve bitmesini istemeyen Sezen Aksu geçen hafta Zafer’in (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahneden çok etkilenmişti.

6 7
Beklenen açıklama geldi: Show TV dizisi Veliaht final yapıyor - Resim: 7

Aksu bunun üzerine, “Kar” adlı şarkıyı yazmıştı.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro