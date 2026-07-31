Ünlü ekonomist Bayram Başaran, Youtube yayınında, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelerin Türk ekonomisini nasıl etkileyeceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bayram Başaran altın fiyatı için kritik rakam verdi
Ekonomist Bayram Başaran, dünyadaki gelişmelerin Türk ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirerek altın fiyatları için kritik bir rakam verdi.Kaynak: Ekonomi Servisi
Başaran, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı hakkında, “Merkez Bankası biraz panik içinde, biraz şaşkın. Siyasilere zerre kadar güvenmiyorlar, yarın ne yapacaklarını bilmiyorlar. Trump’ın, beraber çalıştığı ülkelere yüzde 10 ile yüzde 20 arasında getirdiği yeni ek gümrük vergilerinin enflasyonist baskısı var” ifadelerine yer verdi.
Diğer taraftan Ortadoğu’nun karışık olduğunu ifade eden Başaran, “Merkez Banları da bunu söylüyor: Biz siyasilere güvenmiyoruz, o yüzden doğru politika uygulayamıyoruz. Harcamalarına güvenmiyoruz demek istiyor” sözlerini sarf etti. Başaran, FED’te 3 kişinin faizi değiştirmek istediğini, diğerlerinin ise faize dokunmak istemediğini ifade etti.
Açıklamasının devamında Türk ekonomisine değinen Başaran, “İhracatın düşüyor, döviz gelmiyor. Döviz gelmeyince ne oluyor? Merkez Bankası doları tutmaya çalışıyor. Tutmak için ne yapıyor, yeni dolar gelmesi için dolar satıyor. Dolar satması için sürekli carry trade yapması lazım ama yapamıyor. Yapmayınca da yıllardır taşıdığı pozisyonları artık satmaya başlamış” ifadelerini kullanan Başaran, “Çünkü kurla faiz marjı arasındaki fark daralıyor. Senin o faizi arttırman lazım” dedi.
“Yabancı bankalar faiz artırımı için sürekli Merkez Bankası’na baskı yapıyor” diyen Bayram Başaran, “Büyüme beklentisi düşüyor. Siyasi tablo belirsiz. Türkiye’de her şey karmakarışık” ifadelerini kullandı.
FED kararının ardından gözler altına çevrilmişken Başaran, altına ilişkin kritik bir değerlendirme yaptı. Başaran, “Altının yükselmesi gerekiyor, yükselecek de ama altının önündeki engeller ne? Altına çok ciddi talep var, bu talep devam ediyor durmuyor. Merkez Bankaları almaya devam ediyor, halktan sadece vatandaşlar almaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
Açıklamasının devamında, “Altını 4 bin doların altına bir türlü indiremiyorlar indirmek isteyenler.” ifadelerini kullanan Başaran, “Bunun karşılığında ortaya somut veriler çıktı. Petrol çok yüksek. Talep düşüyor, tasarruf oranları azalıyor. İnsanlar para harcamaya korkuyor” dedi.
"ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINA KOLAY İNMEYECEK"
Ortadoğu’daki savaş ve faiz beklentilerinin altının önündeki ciddi engeller olduğuna dikkat çeken Başaran, “Ama bu savaş yayılırsa kimse bakmaz, herkes altına doğru gider. Neden? Çünkü bu sefer nüfus hareketleri başlar. Nüfus hareketleri başlarsa o zaman altın daha hızlı çıkar” ifadelerini kullandı.
Başaran, Ortadoğu’daki gerilim kolay durmayacağını ve bunun da altına olan talebi artıracağını bildirerek “Ama Ortadoğu’daki petrol baskısı ve FED’in faiz baskısı, altın fiyatının artmasını engelliyor. Altın 4 bin doların altına kolay inmeyecek onu söyleyeyim. İndiremeyecekler, öyle görünüyor” sözlerini sarf etti.