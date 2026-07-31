Bayram Başaran altın fiyatı için kritik rakam verdi

Açıklamasının devamında Türk ekonomisine değinen Başaran, “İhracatın düşüyor, döviz gelmiyor. Döviz gelmeyince ne oluyor? Merkez Bankası doları tutmaya çalışıyor. Tutmak için ne yapıyor, yeni dolar gelmesi için dolar satıyor. Dolar satması için sürekli carry trade yapması lazım ama yapamıyor. Yapmayınca da yıllardır taşıdığı pozisyonları artık satmaya başlamış” ifadelerini kullanan Başaran, “Çünkü kurla faiz marjı arasındaki fark daralıyor. Senin o faizi arttırman lazım” dedi.