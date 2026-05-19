Türk spor kamuoyunun bir dönem geleceğin en büyük yeteneği gözüyle baktığı, erken yaşta imza attığı başarılarla adından söz ettiren fakat saha içi performansından ziyade özel hayatındaki çalkantılar ve son süreçteki hukuki sorunlarıyla gündemi meşgul eden eski milli golcü ve dijital içerik üreticisi Batuhan Karadeniz, adli bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen yasal işlemler çerçevesinde aranan eski sporcunun geçmişten günümüze uzanan yaşam öyküsü ve hakkındaki iddiaların detayları şu şekilde kronolojiye yansıyor:
Rekorlardan kırmızı bültene: Batuhan Karadeniz hikayesi
ALTYAPIDAKİ GOL YAĞMURU VE SAHALARA İLK ADIM
Takvimler 24 Nisan 1991 tarihini gösterdiğinde İstanbul’da dünyaya gelen, aslen ise Karadenizli bir ailenin ferdi olan Batuhan'ın babası, Beşiktaş kalesini korumuş eski file bekçilerinden Orhan Karadeniz'dir.
Spor kariyerinin ilk adımlarını İçerenköy İdman Yurdu bünyesinde atan genç yetenek, sergilediği performansın ardından Beşiktaş kulübünün altyapı organizasyonuna dahil edildi. Gençlik ve rezerv takım kategorilerinde rakip fileleri sarsarak eşine az rastlanır istatistiklere ulaştı ve adını çok erken yaşlarda futbol dünyasına duyurmayı başardı.
YEŞİL SAHALARDAKİ ALTIN ÇAĞ VE İLGİNÇ REKORLAR
Takvim yaprakları 2007-2008 futbol dönemini işaret ederken siyah-beyazlıların as kadrosuna dahil edilen genç forvet, Gaziantepspor müsabakasında kaydettiği golle Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde skoru değiştiren en genç oyuncu unvanını elde etti ve bu rekoru uzun süre kimseye kaptırmadı. Henüz reşit olmadığı dönemde Almanya'nın köklü ekiplerinden FC Köln ile transfer görüşmeleri yürütse de uluslararası futbol yönetimi FIFA’nın yaş sınırlandırmaları mevzuatına takılması sebebiyle Avrupa macerasını gerçekleştiremedi.
İstanbul temsilcisinden ayrıldıktan sonra kariyerinin en verimli günlerini geçireceği Eskişehirspor'a imza atan futbolcu; Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve İsviçre ligi ekiplerinden FC St. Gallen gibi çok sayıda takımın formasını terletti. Profesyonel yaşantısının son demlerinde ise Bandırmaspor, Hekimoğlu Trabzon, Iğdır FK ve Vanspor gibi alt kademe kulüplerde boy göstererek gol krallıkları yaşadı ve 2022 senesinde aktif sporculuk hayatını noktaladı.
Milli takımların alt yaş gruplarında yüzü aşkın müsabakada görev alıp fileleri defalarca havalandıran golcü, teknik direktör Fatih Terim'in davetiyle 11 Ekim 2008 tarihinde oynanan Bosna-Hersek karşılaşmasında ilk kez A Milli Takım düzeyinde sahaya çıktı. Fakat bu tarihi mücadelede şanssız şekilde omzundan geçirdiği sakatlık, ay-yıldızlı formayla çizeceği geleceğin seyrini olumsuz yönde etkiledi.
KRAMPONLARI ASTIKTAN SONRA BAŞLAYAN HUKUKİ KRİZ
Futbol sahalarına elveda dedikten sonra popüler video paylaşım platformu YouTube ve farklı internet mecralarında kendine özgü yorumculuk tarzıyla yeni bir kariyer inşa eden eski sporcu, son günlerde ise spor dünyasının tamamen uzağındaki yasal suçlamalarla karşı karşıya kaldı:
Yasa dışı şans oyunları ve bahis organizasyonlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı tahkikat neticesinde, ülke sınırları dışında olduğu belirlenen Batuhan Karadeniz için uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama emri çıkartıldı ve Türkiye sınırları içindeki tüm varlıklarına adli makamlarca el konuldu.
2026 senesinin Nisan ayında, çıkarılan bu yakalama kararına istinaden Birleşik Arap Emirlikleri'nin turizm merkezi Dubai'de emniyet güçlerince gözaltına alınan eski futbolcunun, diplomatik ve hukuki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yargılanmak üzere Türkiye'ye gönderileceği basına sızan bilgiler arasında yer aldı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, yasa dışı bahis suçlamasıyla aranan firari şüphelilerin sınır ötesindeki takip ve iade operasyonlarının taviz verilmeden kararlılıkla yürütüldüğünü kamuoyuna duyurdu.