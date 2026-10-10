Başkomutan Atatürk Manisa'da böyle karşılanmıştı: 101 yıllık gurur

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'ye bağımsızlığın yanı sıra aklı ve bilimi rehber alan, çağdaş, özgür ve demokratik bir Cumhuriyet miras bıraktığını belirten Başkan Dutlulu, bu mirası korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Başkan Dutlulu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün bize düşen görev, bu büyük mirasa sahip çıkmak ve onu geleceğe taşımaktır. Cumhuriyet'i yaşatmak; çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak, gençlerimizin umutlarını büyütmek, kadınların hayatın her alanında eşit ve özgür olmasını sağlamak, üretenin ve emeğiyle yaşayanın yanında olmaktır. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Manisa'mızın 17 ilçesinde, merkezden kırsala kadar halkımızın ihtiyaçlarını dinliyor, sorunlara çözüm üretmek ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki belediyecilik yalnızca yol, altyapı ve tesis yapmak değildir. Belediyecilik, insanın hayatına dokunmaktır. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaktır. Manisa'da yaşayan herkesin kendisini bu şehrin eşit ve değerli bir parçası hissetmesini sağlamaktır. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünü unutmadan, halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz."