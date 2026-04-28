Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmadığını fark eden vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.
Başkentte su krizi: Binlerce abone etkilendi
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ayvalı Mahallesi’nde ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçenin büyük bölümünde su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin ne zaman sona ereceğini merak ediliyor.Derleyen: Cemile Kurel
Yetkililerden alınan bilgilere göre, arıza Ayvalı Mahallesi 209. Sokak üzerinde bulunan 1000 mm çapındaki çelik içme suyu hattında meydana geldi. Ana iletim hattında oluşan bu problem, kısa sürede geniş bir alanda su kesintisine yol açtı.
ÇALIŞMA GECE SAATLERİNDE TAMAMLANACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, sorunun giderilmesi için hızla bölgeye yönlendirildi. Yapılan resmi açıklamada, arızaya müdahalenin sürdüğü ve çalışmaların gece saatlerine kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
Onarımın tamamlanmasının ardından suyun yeniden şebekeye verilmesi planlanıyor. Suyun tüm hanelere ulaşması, boruların dolması ve basıncın dengelenmesi sürecine bağlı olarak zaman alabilir.
Özellikle yüksek katlı binalarda suyun geri gelmesi daha geç saatlerde ya da sabahın erken saatlerinde mümkün olabilir.
Yetkililer, kesinti süresince vatandaşların gerekli önlemleri almalarını önerirken, gelişmelerin resmi kanallar üzerinden takip edilebileceğini belirtiyor.
DUYURU— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 28, 2026
Ayvalı Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan 1000’lik çelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Keçiören genelinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır.
Ekiplerimiz arızaya müdahale etmekte olup, çalışmaların bu gece tamamlanması öngörülmektedir.
Anlayışınız için…