Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Başkentte nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi

Başkentte nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 3 yaşındaki kızını rehin alan bir baba, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken, küçük çocuk sağ salim kurtarıldı.

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Başkentte nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi - Resim: 1

Ankara'da 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi.

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Başkentte nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi - Resim: 2

Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022’inci Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Karısıyla tartışan ismi henüz öğrenilemeyen kişi, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Evin penceresinden babanın elindeki bıçakla birlikte çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Başkentte nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi - Resim: 3

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kızını rehin şüpheliyi eyleminden vaz geçmesi için ikna etmeye çalıştı.

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Başkentte nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi - Resim: 4

İkna olmayan baba, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarılarak gözlem altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Başkentte nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi - Resim: 5

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDAN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 05.06.2026 tarihinde Ankara ili Etimesgut ilçesinde M.D. isimli şahsın küçük yaştaki kızını rehin aldığı olayda, ekiplerimiz tarafından çevre güvenliği sağlanarak şahsın teslim olması için ikna çalışmaları yürütülmüştür. Ancak şahsın ikna çabalarına rağmen teslim olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürmesi üzerine müdahalede bulunulmuştur. Gerçekleştirilen müdahale sonucunda çocuk kurtarılmış, şahıs ise yaralı olarak etkisiz hâle getirilmiştir. Müdahale sırasında yardımcı polis köpeğimiz yaralanmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli süreç titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

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Kaynak: DHA
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