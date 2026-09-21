Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.