Başakşehir’de parkta iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı
Başakşehir’de parkta alacak meselesi yüzünden buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Bir kişinin silah kabzasıyla darbedildiği dehşet anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.Kaynak: DHA
Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen 2 grup parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, gruptaki bir kişinin tartıştığı kişiye elindeki silahın kabzasıyla vurduğu görüldü.