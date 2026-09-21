Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı

Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı

Başakşehir’de parkta alacak meselesi yüzünden buluşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Bir kişinin silah kabzasıyla darbedildiği dehşet anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 1

Başakşehir’de parkta iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 2

Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen 2 grup parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 4

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, gruptaki bir kişinin tartıştığı kişiye elindeki silahın kabzasıyla vurduğu görüldü.

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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 5
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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 6
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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 7
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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 8
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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 9
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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 10
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Başakşehir’de parkta alacak hesaplaşması: Silahlar çekildi, 2 kişi yaralandı - Resim: 11
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