Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı

Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı

Merkez Bankası kararları ile birlikte mevduat faizlerinde kazanç oranları yüzde 1,5 gerilerken uzman isim Muhammet Bayram, büyük tehlikeyi açıkladı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 1

Merkez Bankası'ndan piyasaların yönünü belirleyecek iki kritik adım peş peşe geldi. Altı ay önce durdurulan haftalık repo ihalelerinin yeniden devreye alınmasıyla, finansal sistemde bankaların TCMB tarafından daha esnek ve rahat fonlanabileceği yeni bir döneme geçildi.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 2

Kararın vatandaşın cebine nasıl yansıyacağını Kanal D Haber'de değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, hem birikimlerini değerlendirenler hem de nakit arayışında olanlar için yeni dönemin şifrelerini paylaştı.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 3

Yakın döneme kadar yüzde 43 seviyelerine kadar tırmanan mevduat faizlerinde rüzgar tersine dönüyor.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 4

Merkez Bankası'nın bankaları yüzde 37 bandında bir faizle fonlamaya başlamasının, doğrudan mevduat faiz oranlarını aşağı çekeceği öngörülüyor.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 5

Bayram, parasını faizde değerlendiren vatandaşların aylık getirilerinde belirgin bir düşüş yaşanacağını vurguladı.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 6

Faiz oranlarındaki düşüşün hesaplara yansıması ise Bayram şu şekilde örneklendiriliyor:

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 7

Önceki Durum (Yüzde 43 Faiz): 1 milyon liralık birikimin stopaj sonrası net aylık getirisi 31.676 TL seviyesindeydi.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 8

Yeni Beklenti (Yüzde 37 Faiz): Oranların yüzde 37'ye gerilemesi senaryosunda aynı tutarın net getirisi 27.186 TL'ye düşecek.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 9

Mevduat sahibinin aylık kazancında ortalama 4.500 TL'lik bir kayıp yaşanacağını Bayram ifade etti.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 10

Mevduat tarafındaki düşüş, kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar için ise bir fırsat penceresi aralıyor.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 11

Bankaların Merkez Bankası'ndan daha uygun maliyetlerle fonlanabilmesi, tüketiciye sunulan kredi paketlerine de yansıyacak.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 12

Ekonomist Muhammet Bayram, fonlama rahatlığının bankaları cesaretlendireceğini belirterek, "Bu durum bireylere yönelik ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde önemli atılımların önünü açacaktır. Daha önce yüksek maliyetler nedeniyle ev veya araba almak için kredi kullanamayan vatandaşlar, bu hamleden sonra çok daha uygun faiz oranlarıyla finansmana erişebilecek" değerlendirmesinde bulundu.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 13

TCMB'nin piyasaları rahatlatan bir diğer adımı ise para transferlerinde yaşandı. Hafta sonu ve mesai saatleri dışında da saniyeler içinde para gönderimine olanak tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde üst limit yeniden güncellendi.

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Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı - Resim: 14

26 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olan yeni kararla, daha önce 100 bin TL olan FAST işlem limiti 300 bin TL'ye yükseltildi. Bu güncellemeyle birlikte ticari ve bireysel para transferlerindeki operasyonel hızın büyük ölçüde artması hedefleniyor.

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