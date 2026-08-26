Bankaların mevduat faiz kazançları değişti: Uzman isim tehlikeyi açıkladı

Ekonomist Muhammet Bayram, fonlama rahatlığının bankaları cesaretlendireceğini belirterek, "Bu durum bireylere yönelik ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde önemli atılımların önünü açacaktır. Daha önce yüksek maliyetler nedeniyle ev veya araba almak için kredi kullanamayan vatandaşlar, bu hamleden sonra çok daha uygun faiz oranlarıyla finansmana erişebilecek" değerlendirmesinde bulundu.