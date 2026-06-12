Bankalar gizliyor ama: Kredi kartı aidatları geri alınıyor… İşte paranızı almak için gerekli adımlar

Yıllık kart ücreti ödemek istemeyen tüketiciler ise en başta aidatsız kredi kartı seçeneklerine yönelme imkanına sahip bulunuyor. Ancak bu tarz kartlarda alışveriş puanı kazanımı, özel üye iş yeri kampanyaları veya taksitlendirme olanakları gibi bazı finansal avantajlar aidatlı kartlara kıyasla daha kısıtlı seviyede kalabiliyor. Uzmanlar, kart seçimi aşamasında kişisel bütçenin ve genel harcama eğilimlerinin doğru analiz edilmesinin en uygun kartı bulmada yardımcı olacağını ifade ediyor.