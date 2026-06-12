Kredi kartı sahiplerinin hesap özetlerinde sıklıkla karşılaştığı yıllık kart aidatları, belirli yasal koşulların oluşması durumunda bankalar ya da Tüketici Hakem Heyetleri vasıtasıyla geri talep edilebiliyor. Sektör uzmanları, vatandaşların bu konudaki yasal haklarını bilmelerinin ve iade süreçleri için gerekli başvuruları zaman kaybetmeden yapmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Bankalar gizliyor ama: Kredi kartı aidatları geri alınıyor… İşte paranızı almak için gerekli adımlar
Kredi kartı kullanıcılarının hesap özetlerinde karşılaştığı yıllık kart aidatları, belirli şartların oluşması durumunda banka veya Tüketici Hakem Heyeti yoluyla geri alınabiliyor. Uzmanlar, tüketicilerin iade haklarını aramaları ve başvuru süreçlerini takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.Kaynak: Diğer
Yürürlükteki yasal mevzuata göre bankaların sundukları kredi kartı hizmetleri karşılığında müşterilerinden yıllık kart ücreti talep etmesi yasal bir zemin üzerinde bulunuyor. Ancak finans kuruluşlarının, bu aidatlı kart seçeneklerinin yanı sıra müşterilerine yıllık hiçbir ücreti bulunmayan alternatif bir kart seçeneğini de sunma zorunluluğu yer alıyor.
Tüketiciler, sözleşme ve kart kullanımı sürecindeki bazı özel durumlarda ödedikleri kart aidatlarının kendilerine geri ödenmesini yasal olarak talep edebiliyor. Özellikle ilk kart başvurusu gerçekleştirilirken tüketiciye aidatsız kart seçeneğinin sunulmaması, finans kuruluşunun sözleşmede taahhüt ettiği hizmet kalemlerini eksik sunması ya da tüketicinin yeni açılan kart üyeliklerinde yasal cayma hakkı süresini kullanması iade taleplerine güçlü birer dayanak oluşturuyor.
Ayrıca, geçmiş dönemlerde Tüketici Hakem Heyetleri veya mahkemeler kanalıyla kart sahiplerinin lehine sonuçlanmış kararlar da yeni başvurularda emsal teşkil edebiliyor. Yıllık kart ücreti kesintisiyle karşılaşan kullanıcıların iade için öncelikle kartın ait olduğu bankanın müşteri hizmetleri kanallarıyla irtibata geçmesi gerekiyor.
Çağrı merkezleri, bankaların mobil uygulamaları ya da internet bankacılığı platformları üzerinden iletilen iade talepleri, müşteri memnuniyeti politikaları çerçevesinde finans kurumları tarafından incelemeye alınıyor. Uygun görülen bazı durumlarda bankalar, kesilen bu yıllık aidat tutarını doğrudan müşterinin kart hesabına geri iade edebiliyor.
Başvurduğu bankadan olumlu bir geri dönüş alamayan kredi kartı kullanıcıları, haklarını aramak üzere e-Devlet sistemi üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat edebiliyor. Dijital başvuru esnasında, karttan yapılan aidat kesintisini net bir şekilde gösteren dönem içi hesap özeti (ekstre) veya ilgili yasal belgelerin sisteme taranarak yüklenmesi gerekiyor. Bu işlemin ardından ilgili heyet, dosyayı resmi olarak inceleme sürecine dahil ediyor.
İnternet üzerinden dijital başvuru yapmayı tercih etmeyen vatandaşlar ise gerekli ekstre belgeleriyle birlikte ikamet ettikleri il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine şahsen giderek de müracaatta bulunabiliyor. Hakem heyetlerinin inceleme ve karara bağlama süreçleri birkaç ay sürebilirken, kurulların tüketici lehine hükmettiği kararlar bankalar açısından tamamen bağlayıcı bir nitelik taşıyor.
Yıllık kart ücreti ödemek istemeyen tüketiciler ise en başta aidatsız kredi kartı seçeneklerine yönelme imkanına sahip bulunuyor. Ancak bu tarz kartlarda alışveriş puanı kazanımı, özel üye iş yeri kampanyaları veya taksitlendirme olanakları gibi bazı finansal avantajlar aidatlı kartlara kıyasla daha kısıtlı seviyede kalabiliyor. Uzmanlar, kart seçimi aşamasında kişisel bütçenin ve genel harcama eğilimlerinin doğru analiz edilmesinin en uygun kartı bulmada yardımcı olacağını ifade ediyor.