Alışverişte temassız ödeme büyük kolaylık sağlasa da aynı zamanda ciddi dolandırıcılık risklerini de beraberinde getiriyor.
Banka kartı kullananlar dikkat: Bu hatayı yaparsanız hesabınızdaki para boşaltılabilir
Temassız ödeme kolaylık sağlasa da banka kartları siber dolandırıcılar için büyük risk taşıyor. Uzmanlar, özellikle benzinlikler, güvenilir olmayan internet siteleri ve kontrolsüz ödeme noktalarında banka kartı yerine kredi kartı kullanmayı öneriyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kredi kartı yerine banka kartı kullananlar, “borç para harcamıyorum” düşüncesine kapılsa da asıl tehlike güvenlik açıklarında ortaya çıkıyor.
Alışverişlerde banka kartı kullanan milyonlarca kişi için kritik bir uyarı geldi. Uzmanlar, bazı ödemelerde kullanılan banka kartlarının siber dolandırıcıların hedefi haline gelebileceğini belirtiyor. Özellikle riskli noktalarda yapılan işlemler, kullanıcı fark etmeden hesabın tamamen boşaltılmasına kadar varan ciddi kayıplara yol açabiliyor.
BANKA VE KREDİ KARTI ARASINDAKİ FARK
Görünüşte kullanım amaçları benzer olsa da banka kartı ile kredi kartı arasındaki en büyük fark, risk anında kendini gösteriyor.
Banka kartında para doğrudan hesabınızdan çekilirken, kredi kartında harcanan tutar bankanın limiti üzerinden işliyor. Bu nedenle dolandırıcılık durumunda banka kartı kullanıcıları doğrudan nakit kaybı yaşarken, kredi kartında itiraz sürecinde para korunabiliyor.
BU NOKTALARDA BANKA KARTI KULLANMAYIN
Uzmanlar, bazı ödeme alanlarının kart kopyalama (skimming) cihazları açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle şu yerler öne çıkıyor:
- Benzin istasyonları
- Güvenilir olmayan internet siteleri
- Issız veya kontrolsüz ödeme noktaları (otopark, ATM vb.)
RİSK SADECE GÜVENLİK DEĞİL
Banka kartı sadece güvenlik riski taşımıyor, aynı zamanda fırsat kaybına da neden oluyor. Kredi kartlarının sunduğu:
- Nakit iade
- Mil/puan kazanımı
- Sigorta ve ek avantajlar
gibi imkanlar, banka kartlarında genellikle bulunmuyor ve kullanıcılar bu fırsatları kaçırabiliyor.
BANKA KARTI NASIL KULLANILMALI?
Uzmanlar, kullanıcıların banka kartını sadece nakit çekim için kullanmasını, günlük harcamalarda ise kredi kartını tercih etmesini öneriyor. Ayrıca kart borcunun düzenli ödenmesiyle faiz ve ek maliyetlerden kaçınılabileceğini vurguluyor.