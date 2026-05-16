Türk Hava Kuvvetlerinin gururu F-16 savaş uçakları, dev askeri organizasyon EFES-2026 Tatbikatı kapsamında tarihi Çanakkale semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştirdi.
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar
EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Bandırma’dan kalkan F-16’lar, Çanakkale semalarında gövde gösterisi yaptı. Jetlerin Şehitler Abidesi ve Çanakkale Köprüsü üzerindeki uçuşu, havadan anbean kaydedildi.
Gökyüzündeki bu gurur dolu anlar, özel bir havacılık operasyonuyla anbean havadan görüntülendi.
Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı olarak görev yapan F-16 jetleri, tatbikat senaryoları dahilinde havalandı. Çelik kanatların tarihi yarımada üzerindeki bu büyüleyici süzülüşünü kaydetmek için İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan dev A400M ulaştırma uçağı görevlendirildi.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, A400M uçağının gökyüzünde metrelerce yükseklikte açılan dev arka rampasından adeta ölümsüz karelere imza attı.
Türk bayrağının gölgesindeki F-16'lar, Gelibolu Tarihi Yarımadası’nın eşsiz dokusu üzerinde süzüldü.
Türk milletinin kalbinin attığı Çanakkale Şehitler Abidesi, boğazın tarihi muhafızı Kilitbahir Kalesi ve modern mühendislik harikası 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinden geçen jetler, tarihin ve geleceğin buluştuğu topraklara havadan selam durdu.
EFES-2026'nın en estetik ve hafızalardan silinmeyecek anlarını oluşturan bu uçuş, Türk Hava Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini ve gökyüzündeki estetiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.