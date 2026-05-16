Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar

Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Bandırma’dan kalkan F-16’lar, Çanakkale semalarında gövde gösterisi yaptı. Jetlerin Şehitler Abidesi ve Çanakkale Köprüsü üzerindeki uçuşu, havadan anbean kaydedildi.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 1

Türk Hava Kuvvetlerinin gururu F-16 savaş uçakları, dev askeri organizasyon EFES-2026 Tatbikatı kapsamında tarihi Çanakkale semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştirdi.

1 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 2

Gökyüzündeki bu gurur dolu anlar, özel bir havacılık operasyonuyla anbean havadan görüntülendi.

2 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 3

Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı olarak görev yapan F-16 jetleri, tatbikat senaryoları dahilinde havalandı. Çelik kanatların tarihi yarımada üzerindeki bu büyüleyici süzülüşünü kaydetmek için İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan dev A400M ulaştırma uçağı görevlendirildi.

3 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 4

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, A400M uçağının gökyüzünde metrelerce yükseklikte açılan dev arka rampasından adeta ölümsüz karelere imza attı.

4 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 5

Türk bayrağının gölgesindeki F-16'lar, Gelibolu Tarihi Yarımadası’nın eşsiz dokusu üzerinde süzüldü.

5 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 6

Türk milletinin kalbinin attığı Çanakkale Şehitler Abidesi, boğazın tarihi muhafızı Kilitbahir Kalesi ve modern mühendislik harikası 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinden geçen jetler, tarihin ve geleceğin buluştuğu topraklara havadan selam durdu.

6 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 7

EFES-2026'nın en estetik ve hafızalardan silinmeyecek anlarını oluşturan bu uçuş, Türk Hava Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini ve gökyüzündeki estetiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

7 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 8
8 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 9
9 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 10
10 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 11
11 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 12
12 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 13
13 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 14
14 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 15
15 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 16
16 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 17
17 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 18
18 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 19
19 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 20
20 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 21
21 22
Bandırma’dan Havalandılar: Dünya bu görüntüleri konuştu: Gökyüzünde nefes kesen anlar - Resim: 22
22 22
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro