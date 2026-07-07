Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı

Yangında 5 dönüm orman ile yaklaşık 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü. İncelemede, yangının bir arsada demir kesme makinesiyle yapılan çalışma sırasında etrafa saçılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.