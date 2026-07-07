Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı

Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde demir kesme makinesi ve balyozdan çıkan kıvılcımlarla kuru otların tutuşması sonucu çıkan iki ayrı orman yangını söndürülürken, ihmali bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 1

İzmir Bornova ve Buca ilçelerindeki 2 ayrı orman yangınının, çalışma sırasında oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi. Yangınlarla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 2

Bornova ilçesi Yaka Mahallesi Musluk mevkisinde dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 3

Yangında 5 dönüm orman ile yaklaşık 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü. İncelemede, yangının bir arsada demir kesme makinesiyle yapılan çalışma sırasında etrafa saçılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 4

Arsada çalışma yaptığı belirlenen Z.K. gözaltına alındı. İfadesi alınan Z.K. hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 5

Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 6

Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü. İncelemede, yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu başladığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 7
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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 8
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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 9
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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 10
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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 11
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Balyoz ve demir kesme makinesi ormanı kül etti: 2 kişi gözaltına alındı - Resim: 12
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