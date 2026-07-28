Ukrayna'da balistik füze patlamasının tam yakınında kalan üçüncü nesil Volkswagen Touareg, tavanının çökmesine ve tüm camlarının patlamasına rağmen ilk denemede çalıştı. 3.0 litrelik V6 motoru ve dijital ekran altyapısı sağlam kalan SUV, vitese takılarak yoluna devam etmeyi başardı.
Balistik füze patlamasından ağır hasar aldı... Volkswagen Touareg marşa basıp yoluna devam etti
Ukrayna'da gerçekleşen bir balistik füze saldırısında park halindeyken ağır hasar alan üçüncü nesil Volkswagen Touareg, motorunun ilk denemede çalışmasıyla görenleri şaşırttı. Ağır yapısal deformasyona rağmen aracın motoru ve elektronik sistemleri işlevini sürdürmeyi başardı.Haber Merkezi
Savaş bölgesinden gelen görüntüler, otomotiv dünyasında eşine az rastlanır bir sağlamlık hikayesini ortaya çıkardı. Ukrayna'da bir balistik füze patlamasının hemen yakınında park halinde duran üçüncü nesil bir Volkswagen Touareg, meydana gelen devasa şok dalgasına ve şarapnel yağmuruna rağmen yürür durumda kalmayı başardı.
TAVAN ÇÖKTÜ, CAMLAR PATLADI AMA MOTOR PES ETMEDİ
Ukraynalı EMG Group tarafından paylaşılan görüntülerde, saldırı anında içinde kimse bulunmayan aracın dış gövdesinde ciddi bir yıkım oluştuğu görüldü. Patlamanın şiddetiyle SUV'nin tavanı içeriye doğru çöktü, tavan direkleri büküldü, dış paneller tanınmaz hale geldi ve tüm camlar kırıldı. Araç kapalı ve park pozisyonunda olduğu için hava yastıklarının patlamadığı kaydedildi.
Ancak asıl sürpriz, araç sahibinin sürücü koltuğuna geçip start tuşuna basmasıyla yaşandı. Kaputun altındaki 3.0 litrelik turboşarjlı V6 motor, ilk denemede sorunsuz bir şekilde çalıştı ve araç vitese takılarak hareket ettirildi.
ELEKTRONİK SİSTEMLER VE EKRANLAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ
Olayın en şaşırtıcı detaylarından biri de aracın karmaşık elektronik altyapısının ağır darbeye rağmen çökmemesi oldu. Volkswagen'in "Innovision Cockpit" adı verilen devasa dijital gösterge paneli ile bilgi-eğlence ekranları sorunsuz biçimde açıldı, dokunmatik kumandalar tepki vermeye devam etti. Bunun yanı sıra klima ünitesi, elektrikli koltuk mekanizmaları ve dış aydınlatma sistemlerinin de görevini yapmayı sürdürdüğü aktarıldı.
Kadrajda beliren arıza lambalarının ise patlama sırasında parçalanan dış ADAS (sürüş destek) sensörleri ve çevre donanımlardan kaynaklandığı tespit edildi. Yapılan ilk değerlendirmeler, Volkswagen Grubu'nun MLB Evo platformunun, 3.0 litrelik V6 motor bloğunun ve şasi alt mimarisinin bu ağır saldırıyı atlatarak yürüyen aksamı koruduğunu gösterdi. Alt gövdedeki en belirgin fiziki hasarın ise yerinden sarkan egzoz borusu olduğu gözlemlendi.