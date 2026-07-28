Balistik füze patlamasından ağır hasar aldı... Volkswagen Touareg marşa basıp yoluna devam etti

ELEKTRONİK SİSTEMLER VE EKRANLAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Olayın en şaşırtıcı detaylarından biri de aracın karmaşık elektronik altyapısının ağır darbeye rağmen çökmemesi oldu. Volkswagen'in "Innovision Cockpit" adı verilen devasa dijital gösterge paneli ile bilgi-eğlence ekranları sorunsuz biçimde açıldı, dokunmatik kumandalar tepki vermeye devam etti. Bunun yanı sıra klima ünitesi, elektrikli koltuk mekanizmaları ve dış aydınlatma sistemlerinin de görevini yapmayı sürdürdüğü aktarıldı.