Baklava diye anılıyor ama kilosu 5 lira: Üreticisi dertli

TARLADA 5 LİRA, MARKETTE 30 LİRA

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un verdiği bilgilere göre güz kavununun kilogramı tarlada 5 liradan satılıyor. Aynı ürün ilçe merkezindeki manavlarda 20 liraya, Gaziantep'teki manav ve marketlerde ise 30 liraya kadar çıkıyor.