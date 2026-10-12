ADI BAKLAVA, KENDİ KAVUN
Gaziantep'in Araban ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla tanınan güz kavununun hasadı başladı. Halk arasında "Araban Baklavası" olarak adlandırılan ürün, sonbahar döneminde bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor.
Baklava diye anılıyor ama kilosu 5 lira: Üreticisi dertli
Gaziantep'in Araban ilçesinde halk arasında "Araban Baklavası" olarak bilinen güz kavununun hasadı başladı. Tarlada kilogramı 5 liradan satılan ürünün fiyatı marketlerde 30 liraya kadar yükselirken, üreticiler artan maliyetlere rağmen emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınıyor.Kaynak: İHA
ADI BAKLAVA, KENDİ KAVUN
TARLADA 5 LİRA, MARKETTE 30 LİRA
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un verdiği bilgilere göre güz kavununun kilogramı tarlada 5 liradan satılıyor. Aynı ürün ilçe merkezindeki manavlarda 20 liraya, Gaziantep'teki manav ve marketlerde ise 30 liraya kadar çıkıyor.
TATLI KAVUN ÜRETİCİYE ACI GELDİ
Tatlı aromasıyla öne çıkan güz kavunu, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürmedi. Yüksek maliyetlerle yetiştirilen ürünün tarlada düşük fiyatlardan alıcı bulması, çiftçilerin ekonomik sıkıntı yaşamasına neden oluyor.
AYNI TOPRAKTAN İKİNCİ KEZ ÜRÜN ALINIYOR
Araban Ovası'nda sarımsak, buğday ve arpa hasadının ardından boşalan tarlalara güz kavunu ekiliyor. Ağustos ayının ortalarında başlayan ekim sürecinin ardından ekim ayının ilk günlerinde hasada geçiliyor.
FİYATI TARLADAN TEZGAHA ALTIYA KATLANIYOR
Üreticiden kilogramı 5 liraya alınan güz kavunu, Gaziantep'teki satış noktalarında 30 liraya kadar yükseliyor. Aradaki fiyat farkı dikkat çekerken, üretici temsilcileri çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını savunuyor.
ÜRETİCİLERDEN DENETİM ÇAĞRISI
Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, üreticilerin mağduriyet yaşadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Altun, ürünlerin hak ettiği ekonomik değere ulaşması için denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.
BAKLAVA GİBİ TATLI, FİYATI ÜRETİCİYE ACI
Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen güz kavunu, kendine özgü lezzetiyle sofralardaki yerini alırken düşük tarla fiyatı üreticileri düşündürüyor. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında ürünlerinin gerçek değerinden satılmasını bekliyor.