Bakanlıktan KOBİ'lere müjde: Kargolarda yeni dönem başlıyor: Zaman ve maliyet düşecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihracata ilişkin gümrük süreçlerinin hızını ve etkinliğini artırmak, ticaret ekosisteminin işleyişini daha etkin hale getirmek ve ülkenin küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalar sürüyor.