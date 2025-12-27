Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun iki favori takımı Fas ile Mali karşı karşıya geldi.

GOLLER PENALTIDAN GELDİ

Karşılıklı penaltı gollerinin sonucu belirlediği mücadelede; Brahim Diaz ilk yarının son dakikasında beyaz noktadan ağları havalandırarak Fas'ı öne geçirdi. Bu gole Mali 64'te Sinayoko'nun penaltı golüyle karşılık vererek eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve puanların bölüşülmesiyle iki takım da gruptan çıkma umutlarını son maçlara bıraktı.

EN-NESYRI, NENE VE TOURE SÜRE ALDI

Fas'ta En-Nesyri 70'da oyuna dahil olurken Mali forması giyen Dorgeles Nene 90'da oyuna girdi ve kısa süre sonra sarı kart gördü.

Öte yandan Beşiktaş'ın Malili kiralık forveti El Bilal Toure de 76'da tek golün sahibi Sinayoko'nun yerini aldı.

FAS LİDERLİĞİ KORUDU, GRUPUN KADERİ SON MAÇLARA KALDI

Grubta Fas 4 puanla liderlik koltuğunda otururken onu 2'şer puanla Mali ve Komorlar izliyor. Son sırada ise 1 puanlı Zambia bulunuyor.

Grubun son maçları ise Fas ile Zambia ve Mali ile Komorlar arasında oynanacak.