Bakanlık duyurdu: İş arayanlara devlet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan vatandaşlar için yeni bir destek programını hayata geçirdi. Şartları sağlayanlara 6.630 TL’ye kadar nakit ödeme yapılacak.

Baran Şükrü Çelik
Türkiye’de artan yaşam maliyetleri, iş arayan vatandaşlar için süreci her geçen gün daha da zorlaştırıyor. İş aramak bile başlı başına bir masraf kalemine dönüşmüş durumda. Bu tabloya karşı devlet yeni bir adım attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arama sürecindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla yeni bir teşvik programı başlattı. Program, özellikle geliri olmayan bireyleri hedef alıyor. Amaç, iş bulma sürecindeki maddi yükü hafifletmek.

İş görüşmelerine gitmek için yapılan harcamalar birçok kişi için ciddi bir yük oluşturuyor. Ulaşım, kıyafet ve iletişim giderleri süreci zorlaştırıyor. Yeni destek paketi tam olarak bu noktaya odaklanıyor.

Program kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6.630 TL’ye kadar nakit ödeme yapılabilecek. Bu destek, kişinin durumuna göre belirleniyor. Ödeme tek seferde ya da parça parça verilebiliyor.

Destekten faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. Başvuru yapacak kişinin çalışabilir durumda olması gerekiyor. Aynı zamanda aktif olarak iş aradığını da göstermesi şart.

Sisteme dahil olmak isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kayıtlarında yer alması gerekiyor. Sadece sözlü beyan yeterli kabul edilmiyor. Resmi kayıtlarda ihtiyaç sahibi olarak görünmek önemli.

Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise işe girme zorunluluğunun olmaması. Yani destek almak için mutlaka bir işte çalışmaya başlamak gerekmiyor. Süreç odaklı bir destek modeli uygulanıyor.

Yetkililer, iş arayan vatandaşların resmi kurumlar tarafından yönlendirilen görüşmelere katılmasını yeterli görüyor. Bu durum, sistemin erişilebilirliğini artırıyor. Böylece daha fazla kişi destekten yararlanabiliyor.

Hak sahibi olan vatandaşların ödemeleri hızlı şekilde hazırlanıyor. Süreçte bürokratik engellerin azaltılması hedefleniyor. Ödemeler doğrudan vatandaşın kullanımına sunuluyor.

Nakit destekler PTT şubeleri ve kamu bankaları aracılığıyla alınabiliyor. Banka hesabı olmayanlar da kimlikleriyle ödeme çekebiliyor. Böylece sistem geniş bir kesime hitap ediyor.

