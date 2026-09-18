Türkiye’de çalışma hayatını yakından ilgilendiren esnek çalışma modeli yeniden gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modelinin Türkiye’nin menfaatine olduğunu belirterek reform mesajı verdi. Gündemdeki taslakta günlük 8 saatlik çalışma süresinin korunması, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin ise esnetilmesi öngörülüyor.Kaynak: Diğer
Şimşek, özellikle 15-29 yaş arasında eğitimde veya istihdamda bulunmayan gençlere yönelik yeni programlar üzerinde çalışıldığını belirtti.
Esnek çalışma modeline ilişkin Şimşek, “Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan daha önce Kamu Tasarruf Paketi kapsamında gündeme gelen esnek ve uzaktan çalışma düzenlemesinde memurlar için “çekirdek zaman” ve “esnek zaman” olmak üzere iki aşamalı bir sistem öngörülüyor.
Taslağa göre memurların gün içerisinde en fazla 5 saatlik “çekirdek zaman” diliminde kurumda bulunması zorunlu olacak. Kalan bölüm ise “esnek zaman” olarak düzenlenebilecek.
Planlamaya göre standart günlük 8 saatlik çalışma süresi değişmeyecek. Ancak işe giriş ve çıkış saatleri esnetilebilecek. Mesainin kanuni başlama saatinden 2 saat önce başlayabilmesi ve normal bitiş saatinden 3 saat sonrasına kadar uzayabilmesi öngörülüyor.
Taslakta bir memurun günlük çalışma süresinin en fazla 10 saat olabileceği belirtiliyor. Kurumlara giriş ve çıkış saatlerini belirleme konusunda esneklik tanınması da üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında yer alıyor.