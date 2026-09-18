Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor

Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modelinin Türkiye’nin menfaatine olduğunu belirterek reform mesajı verdi. Gündemdeki taslakta günlük 8 saatlik çalışma süresinin korunması, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin ise esnetilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Diğer
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Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor - Resim: 1

Türkiye’de çalışma hayatını yakından ilgilendiren esnek çalışma modeli yeniden gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor - Resim: 2

Şimşek, özellikle 15-29 yaş arasında eğitimde veya istihdamda bulunmayan gençlere yönelik yeni programlar üzerinde çalışıldığını belirtti.

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Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor - Resim: 3

Esnek çalışma modeline ilişkin Şimşek, “Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor - Resim: 4

Öte yandan daha önce Kamu Tasarruf Paketi kapsamında gündeme gelen esnek ve uzaktan çalışma düzenlemesinde memurlar için “çekirdek zaman” ve “esnek zaman” olmak üzere iki aşamalı bir sistem öngörülüyor.

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Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor - Resim: 5

Taslağa göre memurların gün içerisinde en fazla 5 saatlik “çekirdek zaman” diliminde kurumda bulunması zorunlu olacak. Kalan bölüm ise “esnek zaman” olarak düzenlenebilecek.

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Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor - Resim: 6

Planlamaya göre standart günlük 8 saatlik çalışma süresi değişmeyecek. Ancak işe giriş ve çıkış saatleri esnetilebilecek. Mesainin kanuni başlama saatinden 2 saat önce başlayabilmesi ve normal bitiş saatinden 3 saat sonrasına kadar uzayabilmesi öngörülüyor.

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Bakan Şimşek duyurdu: Mesai saatleri değişiyor, yeni çalışma modeli geliyor - Resim: 7

Taslakta bir memurun günlük çalışma süresinin en fazla 10 saat olabileceği belirtiliyor. Kurumlara giriş ve çıkış saatlerini belirleme konusunda esneklik tanınması da üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında yer alıyor.

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