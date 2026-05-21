Yüksek yaşam maliyetleri ve bayram alışverişi telaşı arasında bütçe planlaması yapan vatandaşa, Ankara’dan sevindirici haber geldi.
Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu: O paralar hesaplara yatıyor
Milyonlarca vatandaşın Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ödeme takvimi tamamen değiştirildi. Normal şartlarda 5 Haziran’da hesaplara yatması beklenen işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatları, Bakanlığın kararıyla mayıs ayının son haftasına çekildi.Züleyha Öncü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi paylaşımla, haziran ayı başında yapılması gereken kitlesel sosyal destek ve güvence ödemelerinin Kurban Bayramı arifesinde ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla öne çekildiğini duyurdu.
Normalde 5 Haziran'daydı, Yeni Tarih: 26 Mayıs!
Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, normal yasal takvimde her ayın 5’inde gerçekleştirilen ve Haziran ayının ilk haftasına (5 Haziran) sarkan tüm hayati ödemeler, tam 10 gün öne çekilerek 26 Mayıs tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına tanımlanacak.
Sadece İşsizlik Değil, 5 Farklı Kalemde Ödeme Yapılacak
Bayram öncesi tek bir gün içinde tamamlanacak olan ve milyonlarca ailenin mutfak enflasyonuna karşı nefes almasını sağlayacak ödeme listesi şu kalemlerden oluşuyor:
İşsizlik Ödeneği
Kısa Çalışma Ödeneği
Yarım Çalışma Ödeneği
Ücret Garanti Fonu Ödemeleri
İş Kaybı Tazminatı
IBAN'ı Olmayan PTT'den Alacak
Bakanlık, ödemelerin havalimanı veya banka kuyruklarında çileye dönüşmemesi için operasyonel detayları da paylaştı.
Buna göre; İŞKUR sisteminde banka hesap bilgisi (IBAN) kayıtlı olan vatandaşların ödemeleri doğrudan ve otomatik olarak 26 Mayıs sabahı hesaplarına aktarılacak.
Sistemde hesap bilgisi bulunmayan ya da eksik olan vatandaşlar ise TC Kimlik Kartları ile birlikte ödemelerini en yakın PTT şubeleri üzerinden nakit olarak tahsil edebilecek
Bu hamlenin temel amacının, Kurban Bayramı öncesinde piyasalardaki nakit sıkışıklığını bir nebze olsun azaltmak olduğu öngörülüyor.
Bakan Işıkhan'ın paylaşımı ise şöyle